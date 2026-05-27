Es falsa la encuesta que atribuye 95% de intención de voto a Roberto Sánchez a nivel nacional, al igual que los supuestos carteles que la difunden en Lima

LO FALSO:

Roberto Sánchez lidera la intención de voto presidencial a nivel nacional con 95%, tal como se observa en carteles que se han colocado en diversos puntos de Lima.

LO VERDADERO:

El estudio observado en el cartel es atribuido a Radio La Poderosa. Sin embargo, esta no forma parte del Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por lo que no cuenta con autorización para difundir encuestas.

Dicho estudio, además, presenta una ficha técnica incompleta. Esto contradice lo exigido por el artículo 22 del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales del JNE.

Se observa el logo de Gemini en la imagen viral del cartel. Un análisis con las herramientas Hive Moderation, Sightengine y TruthScan confirma que fue generada con inteligencia artificial en más de 97%.

En el contexto de la segunda vuelta electoral, en Facebook se ha difundido una imagen que supuestamente muestra uno de varios “soportes publicitarios [colocados] en la capital (Lima)”. En ella aparece una encuesta en la que se indica que Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, lidera la intención de voto a nivel nacional con 95%, mientras que Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, obtiene apenas 5%.

Imagen difundida en redes sociales. Foto: Facebook

Narrativa creada en base a la imagen viralizada. Foto: Facebook

Hasta el cierre de esta nota, la publicación con mayor alcance en la plataforma ha superado las 2.500 reacciones, 1.200 comentarios y 828 compartidos.

Publicación con más alcance en redes sociales Foto: Facebook

Análisis del contenido difundido en redes sociales

En primer lugar, no existe evidencia de que el mencionado estudio sea auténtico. Este es atribuido a Radio La Poderosa, pero, tras revisar el Registro Electoral de Encuestadoras, listado oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que autoriza a personas naturales y jurídicas a elaborar y difundir encuestas, sondeos y simulacros de votación, no se encontró ningún resultado.

Radio La Poderosa no es parte del Registro Electoral de Encuestadoras del JNE. Foto: Jurado Nacional de Elecciones

Además, aunque la supuesta encuesta incluye algunos elementos de su ficha técnica, omite gran parte de la información metodológica obligatoria exigida en el artículo 22 del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales, como el nivel de confianza, el tipo de muestreo y la fecha de realización del trabajo de campo, entre otros datos.

Información requerida por el JNE para validar una encuesta. Foto: Jurado Nacional de Elecciones

Por otro lado, se observan algunas inconsistencias en la imagen del supuesto “soporte publicitario”, entre ellas, la presencia del logo de Gemini en la parte inferior derecha.

Logotipo de Gemini detectado en la imagen viralizada. Foto: Facebook

Por ello, la imagen fue analizada con las herramientas de detección de inteligencia artificial Hive Moderation, Sightengine y TruthScan. Las tres coincidieron en que tiene más de 97% de probabilidad de haber sido generada con inteligencia artificial.

Análisis de la imagen con Hive Moderation (99,9% de posibilidad de haber sido generada con IA). Foto: Hive Moderation

Análisis de la imagen con Sightengine (99% de posibilidad de haber sido generada con IA). Foto: Sightengine

Análisis de la imagen con TruthScan (97% de posibilidad de haber sido generada con IA). Foto: TruthScan

Conclusión

En síntesis, es falso el estudio que atribuye a Roberto Sánchez 95% de intención de voto a nivel nacional, ya que Radio La Poderosa, señalada como su autora, no cuenta con autorización del JNE para realizar encuestas electorales.

De igual manera, es falso que los carteles usados para difundir el material hayan existido. La imagen que aparenta mostrar uno de ellos en Lima presenta inconsistencias visuales, por lo que, tras un análisis con las herramientas Hive Moderation, Sightengine y TruthScan, se concluyó que tiene más de 97% de probabilidad de haber sido generada con inteligencia artificial.