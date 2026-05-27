Es falsa la encuesta que atribuye 95% de intención de voto a Roberto Sánchez a nivel nacional, al igual que los supuestos carteles que la difunden en Lima

En el contexto de la segunda vuelta electoral, en Facebook se ha difundido una imagen que supuestamente muestra uno de varios “soportes publicitarios [colocados] en la capital (Lima)”. En ella aparece una encuesta en la que se indica que Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, lidera la intención de voto a nivel nacional con 95%, mientras que Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, obtiene apenas 5%.
Imagen difundida en redes sociales. Foto: Facebook
Narrativa creada en base a la imagen viralizada. Foto: Facebook
Hasta el cierre de esta nota, la publicación con mayor alcance en la plataforma ha superado las 2.500 reacciones, 1.200 comentarios y 828 compartidos.
Publicación con más alcance en redes sociales Foto: Facebook
En primer lugar, no existe evidencia de que el mencionado estudio sea auténtico. Este es atribuido a Radio La Poderosa, pero, tras revisar el Registro Electoral de Encuestadoras, listado oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que autoriza a personas naturales y jurídicas a elaborar y difundir encuestas, sondeos y simulacros de votación, no se encontró ningún resultado.
Radio La Poderosa no es parte del Registro Electoral de Encuestadoras del JNE. Foto: Jurado Nacional de Elecciones
Además, aunque la supuesta encuesta incluye algunos elementos de su ficha técnica, omite gran parte de la información metodológica obligatoria exigida en el artículo 22 del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales, como el nivel de confianza, el tipo de muestreo y la fecha de realización del trabajo de campo, entre otros datos.
Información requerida por el JNE para validar una encuesta. Foto: Jurado Nacional de Elecciones
Por otro lado, se observan algunas inconsistencias en la imagen del supuesto “soporte publicitario”, entre ellas, la presencia del logo de Gemini en la parte inferior derecha.
Logotipo de Gemini detectado en la imagen viralizada. Foto: Facebook
Por ello, la imagen fue analizada con las herramientas de detección de inteligencia artificial Hive Moderation, Sightengine y TruthScan. Las tres coincidieron en que tiene más de 97% de probabilidad de haber sido generada con inteligencia artificial.
Análisis de la imagen con Hive Moderation (99,9% de posibilidad de haber sido generada con IA). Foto: Hive Moderation
Análisis de la imagen con Sightengine (99% de posibilidad de haber sido generada con IA). Foto: Sightengine
Análisis de la imagen con TruthScan (97% de posibilidad de haber sido generada con IA). Foto: TruthScan
En síntesis, es falso el estudio que atribuye a Roberto Sánchez 95% de intención de voto a nivel nacional, ya que Radio La Poderosa, señalada como su autora, no cuenta con autorización del JNE para realizar encuestas electorales.
De igual manera, es falso que los carteles usados para difundir el material hayan existido. La imagen que aparenta mostrar uno de ellos en Lima presenta inconsistencias visuales, por lo que, tras un análisis con las herramientas Hive Moderation, Sightengine y TruthScan, se concluyó que tiene más de 97% de probabilidad de haber sido generada con inteligencia artificial.
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