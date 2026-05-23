Ignacio Buse desata su emoción tras conseguir el título del ATP 500 de Hamburgo | Instagram | Composición LR

Ignacio Buse desata su emoción tras conseguir el título del ATP 500 de Hamburgo | Instagram | Composición LR

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El deportista peruano Ignacio Buse logró un destacado triunfo que llena de orgullo a todo el país. Nacho se proclamó campeón del ATP 500 de Hamburgo al superar por 2-1 al norteamericano Tommy Paul. Durante la celebración, el tenista envió un mensaje para todo el Perú.

Ignacio Buse expresa su alegría tras el título del ATP 500 en Hamburgo

Ignacio Buse celebró su primer gran logro profesional. Evidentemente emocionado durante la premiación, inicialmente compartió un mensaje en inglés, pero luego optó por dirigirse en español a los peruanos.

El joven tenista de 22 años mostró su gratitud por la multitud de seguidores que lo acompañaron durante este hito en su carrera. En ese sentido, confesó cuánto extraña el país y expresó su anhelo de volver pronto.

“A toda la gente de Perú, veo muchas banderas, muchas camisetas blanquirrojas, me emociona mucho. Cómo extraño Perú, quiero estar en Perú ya. Esto sigue, que el sueño continúe y arriba Perú siempre. ¡Viva Perú!”, dijo.

Ignacio Buse avanza en el ranking ATP

Después de derrotar a Tommy Paul en la final, Ignacio Buse sigue mejorando su posición en el ranking ATP mundial. Actualmente, Nacho se encuentra en el puesto 31, aunque es posible que haya variaciones. No obstante, su presencia en el top 40 está asegurada. Un logro significativo para su corta edad.

Ignacio Buse afrontará un duro reto en su debut de Roland Garros

El gran presente de Ignacio Buse no podría llegar en mejor momento de la temporada 2026. Tras su ascenso en el ranking ATP luego de conquistar Hamburgo, el tenista peruano aseguró su ingreso directo a los principales torneos del circuito mundial y dejó atrás las exigentes fases clasificatorias.

Ahora, la primera raqueta nacional se alista para uno de los desafíos más importantes de su carrera: disputar por primera vez el cuadro principal de Roland Garros, el segundo Grand Slam del año.

Después de su histórica consagración en Alemania, Buse partirá rumbo a París para iniciar una nueva aventura. Sin embargo, el sorteo le deparó un debut de altísima exigencia, ya que enfrentará en primera ronda al ruso Andrey Rublev, figura consolidada del circuito ATP y habitual protagonista en los torneos más importantes del mundo.