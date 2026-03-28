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Sociedad

Entre un altar con cráneos y armas capturan en Carabayllo a presuntos miembros de "Los explosivos del norte"

Tres presuntos integrantes de la banda criminal Los Explosivos del Norte fueron detenidos en pleno operativo, tras denuncias de vecinos sobre extorsión a transportistas y mototaxistas.

Capturan a presuntos miembros de banda dedicada a extorsionar transportistas
Capturan a presuntos miembros de banda dedicada a extorsionar transportistas | PNP / Difusión

Tres presuntos miembros de la organización criminal 'Los Explosivos del Norte', dedicada a la extorsión de empresas de transporte y mototaxistas, fueron capturados durante un operativo en Carabayllo. La intervención se realizó este sábado 28 de marzo en un inmueble ubicado en una zona alejada del distrito, en un lugar que usaban como escondite.

El operativo se efectuó tras diversas denuncias de los vecinos, quienes alertaron a las autoridades sobre la presencia de sujetos que amenazaban a conductores de empresas como Machu Picchu, Etsacotsa y mototaxis locales. Según la PNP, el escondite estaba estratégicamente ubicado en una parte alta y de difícil acceso del distrito, lo que facilitaba la actividad criminal de la banda.

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Detenidos con antecedentes delictivos

Los capturados fueron identificados como José Héctor Bustamante Roca (43 años), Michel Zúñiga Sánchez, con antecedentes por hurto y robo agravado, y Jorge Daniel Hernández Calderón (61 años), con historial por tocamientos indebidos y violación.

El general PNP Jorge Luis Castillo Vargas, jefe de la Región Policial Lima Centro, explicó que la intervención se realizó gracias a la información proporcionada por los vecinos. “A raíz de una información que se obtuvo a través de los vecinos llegamos a una parte alta de Carabayllo, alejada (…) donde indicaban los vecinos que de ahí salían unos sujetos que se dedicarían a la extorsión de empresas de transporte como es Machu Picchu, Etsacotsa y también una empresa de mototaxis”, detalló a RPP.

Durante la inspección del inmueble, los efectivos policiales descubrieron un inquietante altar con dos cráneos humanos, velas y un cuchillo, lo que llamó la atención por su posible vinculación con rituales o simbología de la banda.

Además, se incautaron tres armas de fuego, explosivos utilizados en minería y cartuchos de pistola percutados, que según la Policía serán analizados para determinar si fueron empleados en actividades delictivas.

Próximos pasos en la investigación

Los detenidos serán puestos a disposición de la Unidad de Extorsiones de la PNP, donde se continuarán la pesquisa correspondiente para esclarecer el alcance de sus delitos y posibles vínculos con otras actividades criminales en Carabayllo y zonas aledañas.

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