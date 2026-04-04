La ONPE convoca a todos los ciudadanos que resultaron sorteados como miembros de mesa, tanto titulares como suplentes, a participar en esta segunda jornada de capacitación el domingo 5 de abril. La actividad se llevará a cabo desde las 8.00 a. m. hasta la 1.00 p. m., en centros autorizados por la ONPE en todo el país. El objetivo es que los encargados de las mesas refuercen lo aprendido en el primer día de capacitación y esclarezcan dudas para que el día de la votación transcurra de manera efectiva.

El organismo señaló mediante un comunicado que, hasta el momento, se han capacitado a 315.208 miembros de mesa, cifra que equivale al 37,8% del total. Sin embargo, la cantidad es aún menor en Ucayali: la cifra de personas capacitadas no supera el 30%, según la ONPE. Por ello, la entidad invita a los ciudadanos a recibir una orientación completa y realizar sin percances la labor electoral.

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Asimismo, la ONPE recuerda que los ciudadanos se pueden capacitar en cualquiera de las dos modalidades, virtual o presencial. Si desean capacitarse en línea pueden acceder por medio de este enlace: https://capacitate.onpe.gob.pe/ciudadano/auth

En el caso de las personas que asistirán a la capacitación de manera presencial, se puede consultar los locales aquí: https://eg2026.onpe.gob.pe/locales-de-votacion/

Todos aquellos que completen la jornada acceden a un certificado, el cual pueden descargar desde la plataforma ONPEduca. El documento es necesario para recibir el día de descanso remunerado no compensable, en caso el miembro de mesa haya realizado su función el 12 de abril.

Los miembros de mesa que ejerzan el cargo recibirán una compensación de S/165. Por el contrario, aquellos que no asistan a instalar la mesa el día de la elección deberán pagar una multa, cuyo monto varía según el distrito donde residan.

El organismo electoral también está convocando a los personeros de las organizaciones políticas para que reciban capacitación presencial o virtual. Según el último reporte, hasta el viernes 28 de marzo, 1.185 personeros de 26 organizaciones políticas han sido capacitados. Entre los partidos con mayor participación destacan Somos Perú, con 387 representantes capacitados, seguido de Renovación Popular con 350, mientras que Ahora Nación y Alianza para el Progreso registran 130 y 111 personeros.

Recomendaciones para el 12 de abril

Es fundamental llevar el DNI y verificar el local de votación. Se puede consultar a través de este enlace: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio. El horario establecido es de 7.00 a. m. a 5.00 p. m.

Cambios en el local de votación

La ONPE recordó que hubo una reubicación en Lima Metropolitana, Arequipa y La Libertad, tras verificar que algunos locales no cumplían con las condiciones necesarias o se encontraban en remodelación. Por esta razón, se reitera confirmar la ubicación del local de votación.