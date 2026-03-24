En un contexto marcado por la creciente inseguridad ciudadana, el presidente de la República, José María Balcázar, apareció boxeando junto al alcalde de Ate, Franco Vidal. El encuentro se dio a través de una transmisión en vivo desde Palacio de Gobierno el pasado 23 de marzo, fecha que coincidió con la primera jornada del debate presidencial.

La interacción fue difundida por Kick, la plataforma de streaming que el alcalde Vidal utiliza habitualmente para documentar tanto su gestión como aspectos de su vida privada. Bajo el título “Entrevista con el presidente”, el burgomaestre mostró a sus seguidores su trayecto por el Centro de Lima hasta ingresar a la residencia presidencial, donde fue recibido por el mandatario.

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Ambos dialogaron sobre diversos temas que involucran un mayor financiamiento para el distrito de Ate, mientras jugaban ajedrez y boxeaban en las instalaciones de Palacio de Gobierno. La conversación se mantuvo diplomática y el alcalde agradeció, en varia ocasiones, la gestión del presidente. Sin embargo, este encuentro se da en un contexto de creciente inseguridad por el aumento de extorsiones. Sobre todo en Lima, donde se registró 201 fallecidos por homicidio en lo que va del año, según datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).

Ante la notoria ola de criminalidad y las cifras que revelan la situación crítica del país, José María Balcázar defendió la estrategia del Ejecutivo afirmando que operan de manera "silenciosa" contra las organizaciones criminales. Pese a los constantes asesinatos reportados en Lima y provincias, el presidente sostuvo que el trabajo pronto se reflejará en las estadísticas. “Hemos llegado nosotros al poder aquí hasta el 28 de julio (…) y eso nos está costando muchas horas de trabajo, silenciosamente estamos trabajando porque ya verán los resultados que están bajan”, mencionó vía Exitosa.

Durante la transmisión en vivo, el alcalde aprovechó para consultar sobre el estado de salud de Balcázar, tema que ha sido objeto de especulaciones recientes. El presidente aseguró encontrarse estable y aprovechó el espacio para invitar al alcalde a un próximo congreso en Puno junto al Banco Mundial. Según el mandatario, dicha cita será clave para destrabar proyectos de agua y desagüe que han sido postergados. “El sábado me voy a Puno, lo invito, vamos a tener un gran congreso junto al Banco Mundial para ver las obras de agua y desagüe que no tienen hace años”, mencionó el jefe de Estado.