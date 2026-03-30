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Denuncian irregularidades en examen de admisión de la UNFV: alumnos figuran como 'no ingresantes' pese a que lograron vacante

Decenas de aspirantes realizaron un plantón exigiendo una revisión de sus puntajes, alegando que deberían haber ingresado según el sistema, pero no figuran como admitidos.

Alumnos exigen que representantes de la UNFV atienda sus quejas.
Alumnos exigen que representantes de la UNFV atienda sus quejas.

Tras el examen de admisión de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) realizado el pasado domingo 29 de marzo, padres y postulantes denunciaron presuntas irregularidades en los resultados. Decenas de aspirantes realizaron un plantón en los exteriores de la casa de estudios, asegurando que, pese a haber obtenido puntajes y puestos dentro del número de vacantes de su carrera, figuran en el sistema como ‘no ingresantes’.

“Yo postulé a la carrera de Ciencias Políticas. La profesión ofrecía 45 vacantes. Yo estoy en el puesto 42. O sea, yo debería haber ingresado; sin embargo, me aparece que no ingresó. Me siento frustrado. Merecemos ser escuchados”, comentó uno de los jóvenes afectados al programa 24 Horas.

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En otros casos, los estudiantes indican que, pese a haber participado en el proceso de admisión, el sistema no los reconoce y los registra como si no se hubieran presentado. Esta situación ha generado gran malestar entre los perjudicados, quienes exigen a las autoridades del centro educativo una pronta investigación y solución.

Padres de familia denuncian que recibieron mensajes ofreciendo ingreso asegurado a la UNFV

Familiares de varios postulantes indicaron que, previo a la fecha del examen de admisión, recibieron en WhatsApp mensajes que ofrecían un servicio de apoyo para garantizar al 100% su vacante a la universidad, con un costo que iba hasta los S/10.000 por persona.

“A mí me ha llegado a mi número del celular para que mi hija pueda ingresar libremente. Ella aparece en el puesto 24 y había el puesto para 33 vacantes”, denunció una madre de familia.

UNFV

Mensajes de WhatsApp compartidos por los padres de los jóvenes afectados de la UNFV.

UNFV se pronuncia tras reclamo de postulantes

Mediante sus redes sociales oficiales, la Oficina Central de Admisión (OCA) de la UNFV informó que atenderá los reclamos presentados por los postulantes a partir del martes 31 de marzo de 2026. La atención se llevará a cabo en el horario de 9.00 a. m. a 1.00 p. m. y de 2.00 p. m. a 4.00 p. m., siguiendo estrictamente el orden en que fueron registrados durante la jornada de este lunes.

Comunicado de la UNFV.

Comunicado de la UNFV.

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