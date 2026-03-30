El horóscopo de hoy, martes 31 de marzo del 2026, difundido por la astróloga cubana Mhoni Vidente, presenta las predicciones para los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Las proyecciones están dirigidas a personas interesadas en conocer qué les depara el día en distintos aspectos de su vida.

Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal hoy 31 de marzo del 2026

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Hoy tu impulsividad estará a tope. Mhoni advierte que es un día perfecto para tomar decisiones, pero no para hacer compras impulsivas. Ese gadget que viste en línea puede esperar. En el amor, alguien del pasado podría reaparecer con ganas de platicar; tú decides si vale la pena o solo quiere validación.

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Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Tu horóscopo marca una jornada ideal para hacer limpia emocional: conversaciones pendientes, relaciones tóxicas, trabajos que ya no te llenan. Hoy es el día de decir adiós sin culpa. En lo económico, viene un ingreso extra pero no lo gastes todo de inmediato.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Hoy es perfecto para negociar, convencer o simplemente caerle bien a quien necesitas. Si tienes una presentación laboral o una cita importante, confía en tu labia. Eso sí, cuidado con prometer lo que no puedes cumplir. En el amor, la comunicación será clave: di lo que sientes sin rodeos.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

No todo comentario merece tu reacción ni toda situación necesita tu intervención. En el trabajo, reconocerán tu esfuerzo pero no esperes aplausos inmediatos. El horóscopo de Mhoni sugiere que pases la tarde en modo introspectivo: una película, un baño relajante, lo que sea que te regrese al centro.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Tu carisma natural estará encendido al máximo este 31 de marzo. Mhoni advierte que está bien destacar, pero hoy será importante dejar espacio para que otros también brillen. En el terreno romántico, podrías recibir una declaración inesperada; no la tomes a la ligera. Financieramente, es buen día para invertir en ti mismo: un curso, ropa para una entrevista, lo que impulse tu imagen profesional.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Tu cabeza está llena de pendientes y Mhoni te dice que hoy es momento de priorizarlos. No puedes con todo al mismo tiempo, aunque creas que sí. Haz una lista, tacha lo urgente y deja respirar lo demás. En el amor, deja de sobreanalizar cada mensaje; a veces un “ok” es solo un “ok”. Tu horóscopo marca un día productivo si logras enfocarte.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

No es egoísmo pedir lo que mereces, es justicia kármica. En el trabajo, una colaboración podría abrirte puertas inesperadas; acéptala aunque salga de tu zona de confort. Sentimentalmente, es momento de hablar claro sobre tus expectativas.

Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)

Confía en esas corazonadas que te dicen “por aquí no es”. Si algo o alguien te genera desconfianza, aléjate sin explicaciones. En lo profesional, podrías descubrir información valiosa que te dará ventaja; úsala con inteligencia, no con venganza.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Tu espíritu libre querrá mandar todo al diablo hoy, pero Mhoni te frena: puedes ser espontáneo sin ser irresponsable. Ese viaje que quieres planear, hazlo, pero con presupuesto claro. En el amor, alguien nuevo podría cruzarse en tu camino y traer aire fresco; dale oportunidad sin expectativas gigantes.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Trabajas duro pero rara vez te das crédito. Hoy es momento de reconocer todo lo que has construido. No esperes que otros lo hagan por ti. En las finanzas, una inversión vieja podría empezar a dar frutos; ten paciencia. Románticamente, baja la guardia: no todo es estrategia, a veces solo hay que sentir.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Es momento perfecto para proponer esa idea loca que traes guardada. Hoy te escucharán con más apertura de la esperada. En el amor, podrías replantearte relaciones que ya no te nutren; está bien evolucionar solo. Tu horóscopo marca un día de cambios positivos si te atreves a romper moldes.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Hoy tu sensibilidad estará a flor de piel. Mhoni recomienda dedicar tiempo a actividades que nutran tu alma: meditación, arte, música, lo que sea que te reconecte contigo. En lo laboral, evita confrontaciones innecesarias; no es tu batalla. Sentimentalmente, podrías sentir una conexión profunda con alguien; no la ignores, explórala.