Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 28 de marzo de 2026: mira qué dicen los astros sobre tu destino y si el día traerá sorpresas afortunadas

Consulta el horóscopo de hoy y descubre que te depara el futuro en el amor, salud y dinero | Foto: composición LR

Consulta el horóscopo de hoy y descubre que te depara el futuro en el amor, salud y dinero | Foto: composición LR

El horóscopo de hoy, sábado 28 de marzo del 2026, difundido por la astróloga cubana Mhoni Vidente, presenta las predicciones para los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Las proyecciones están dirigidas a personas interesadas en conocer qué les depara el día en distintos aspectos de su vida.

Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal hoy 28 de marzo del 2026

Aries (21 marzo – 19 abril)

Hoy te invade una energía que te impulsa a avanzar en lo laboral y económico. En el amor, necesitas frenar impulsos y escuchar más. Aprovecha para cerrar pendientes y dar ese primer paso hacia algo nuevo. Eso sí, piensa bien antes de arriesgarte. Un encuentro inesperado podría levantarte el ánimo.

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Tauro (20 abril – 20 mayo)

Tu enfoque estará en mantener estabilidad. Surgirán temas financieros que te obligarán a hacer ajustes. En el amor, evita discusiones por dinero y busca equilibrio. Es un buen día para replantear metas. La paciencia será clave, así que rodéate de calma.

Géminis (21 mayo – 20 junio)

Hoy destacarás por tu capacidad de comunicarte. Conversaciones importantes te darán claridad emocional. Retoma proyectos pendientes y mantente abierto al diálogo. Podrías descubrir algo que cambie tu visión sobre alguien cercano. Tu creatividad será tu mejor aliada.

Cáncer (21 junio – 22 julio)

Te sentirás más sensible de lo usual. En el amor, necesitarás comprensión y paciencia. Prioriza tu bienestar emocional y evita cargar con problemas ajenos. Es momento de poner límites. Actividades tranquilas te ayudarán a recargar energías.

Leo (23 julio – 22 agosto)

Tu carisma estará en su punto más alto. Podrías abrir puertas importantes en lo social y laboral. Disfruta tu energía, pero no descuides el descanso. Alguien podría reconocer tu esfuerzo. Un proyecto creativo empieza a tomar forma.

Virgo (23 agosto – 22 septiembre)

Es un día ideal para ordenar tus finanzas y prioridades. En el amor, busca claridad y evita confusiones. Tu disciplina te dará resultados. Confía en tu análisis para resolver problemas, pero no te exijas perfección en todo.

Libra (23 septiembre – 22 octubre)

Te enfrentas a decisiones importantes en el amor. Conversaciones pendientes definirán el rumbo de tus relaciones. Aunque dudes, escucha tu intuición. Es un buen momento para reconciliarte o empezar de nuevo.

Escorpión (23 octubre – 21 noviembre)

Estás atravesando un proceso de cambio interno. En el amor, vivirás momentos intensos. En lo económico, evita riesgos innecesarios. Es tiempo de cerrar ciclos y soltar lo que no suma. Tu intuición estará más fuerte que nunca.

Sagitario (22 noviembre – 21 diciembre)

Cambios inesperados podrían mover tus planes. Mantente flexible y no te frustres. En el amor, ajusta tus expectativas. Una salida espontánea podría alegrarte el día. Aprenderás algo valioso de lo imprevisto.

Capricornio (22 diciembre – 19 enero)

Tu ambición se fortalece. Es un gran día para planificar y avanzar hacia tus metas. Lo que hagas hoy tendrá impacto a futuro. Podrías asumir nuevas responsabilidades. Mantente enfocado y evita distracciones.

Acuario (20 enero – 18 febrero)

Tu mente estará llena de ideas. En el trabajo, encontrarás soluciones innovadoras. En el amor, evita tomar distancia sin razón. Comparte tus ideas y colabora. Alguien cercano podría proponerte algo interesante.

Piscis (19 febrero – 20 marzo)

Hoy necesitas enfocarte en lo práctico, sobre todo en dinero. Es buen momento para concretar ideas. En el amor, busca estabilidad. Tu sensibilidad te ayudará a conectar con alguien especial. Evita distracciones y prioriza lo importante.