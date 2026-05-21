Este innovador túnel será la primera obra de configuración submarina en una nación sudamericana, minimizando el impacto ambiental y garantizando la operatividad del tráfico marítimo en la zona. | Composición LR/ChatGPT/Freepik/CDN

Este innovador túnel será la primera obra de configuración submarina en una nación sudamericana, minimizando el impacto ambiental y garantizando la operatividad del tráfico marítimo en la zona. | Composición LR/ChatGPT/Freepik/CDN

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Durante décadas, la escasa comunicación terrestre entre dos núcleos urbanos divididos por un canal portuario de intenso tráfico marítimo representó un desafío crítico para el transporte en esta zona litoral de Sudamérica. Este cuello de botella vial provocaba severos atascos y retrasos prolongados en el traslado de ciudadanos y mercancías, una problemática histórica cuya solución permaneció engavetada en forma de planes teóricos y análisis técnicos desde los albores del siglo XX.

Esta realidad de continuo aplazamiento dará un giro radical hacia una infraestructura tangible de repercusión continental. Tras otorgarse el contrato de concesión en 2025, las autoridades ratificaron que "una estructura subacuática de 1,5 km de extensión será construida para agilizar desplazamientos", con alternativas de circulación para automóviles, ciclistas y peatones que impulsarán de manera definitiva la competitividad del área.

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¿Qué país de Sudamérica construirá un túnel submarino para unir dos ciudades clave a partir de 2031?

Brasil oficializó el paso definitivo hacia la edificación de esta megaobra vial mediante la firma de un contrato de participación público-privada. La iniciativa requerirá una inversión aproximada de R$ 6.800 millones (cerca de US$ 1.300 millones), conforme a los detalles técnicos y financieros del plan oficial. Este histórico enlace vial subterráneo optimizará la conexión costera y transformará por completo el transporte de la región.

Los portavoces gubernamentales enfatizaron el valor estratégico de la infraestructura para el litoral, tras señalar que "es una conquista histórica para la movilidad que permitirá reducir largos trayectos por carretera y descongestionar rutas actualmente saturadas". Con este proyecto de corta distancia, el gigante sudamericano busca mitigar el colapso vial actual y dinamizar el flujo vehicular entre ambos puntos urbanos desde la próxima década.

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¿Cómo será la megaobra subacuática que unirá Santos y Guarujá?

El megaproyecto, denominado oficialmente Túnel Imerso Santos–Guarujá, consta de una galería subterránea con una extensión total de 1,5 km, de los que 870 metros se ubicarán debajo del canal portuario que divide ambas localidades. Su edificación se basará en módulos prefabricados que se sumergirán y acoplarán en el lecho marino, un método que acorta la longitud requerida frente a las excavaciones tradicionales. De acuerdo con los especialistas, la obra representa "una solución avanzada para espacios con actividades portuarias intensas, ya que minimiza cualquier interferencia con la navegación y la operatividad logística".

La planificación de la estructura contempla tres carriles por dirección para garantizar un tránsito fluido de vehículos motorizados, sumando vías exclusivas destinadas a peatones y ciclistas. Asimismo, el diseño prevé la integración con el Tren ligero (Veículo leve sobre trilhos o VLT), transformando este paso vehicular en una plataforma multimodal de transporte urbano. Esta distribución estratégica optimizará de forma integral la conexión entre las dos ciudades costeras, facilitando el traslado diario de miles de ciudadanos en la región.

Expertos del sector técnico destacan que esta infraestructura se consolidará como el primer conducto submarino inmerso de Brasil y uno de los escasos ejemplos con estas características en toda Latinoamérica. Al evitar los métodos de excavación convencionales, el plan mitiga el impacto ambiental y resguarda el flujo continuo de las embarcaciones comerciales.