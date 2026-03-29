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Horóscopo

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 29 de marzo de 2026: mira qué dicen los astros sobre tu destino y si el día traerá sorpresas afortunadas

Mhoni Vidente presenta sus predicciones del horóscopo para el 29 de marzo de 2026, con consejos para los doce signos del zodiaco, destacando la importancia de la comunicación honesta.

Consulta el horóscopo de hoy, domingo 29 de marzo
Consulta el horóscopo de hoy, domingo 29 de marzo | Foto: composición LR

El horóscopo de hoy, sábado 29 de marzo del 2026, difundido por la astróloga cubana Mhoni Vidente, presenta las predicciones para los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Las proyecciones están dirigidas a personas interesadas en conocer qué les depara el día en distintos aspectos de su vida.

Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal hoy 29 de marzo del 2026

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Hoy te conviene frenar un poco antes de actuar. Ordena tus ideas y evita choques innecesarios. En el amor, podrías recibir un gesto que no esperabas. Escucha a quienes te rodean: su punto de vista te ayudará más de lo que crees. No tomes decisiones apresuradas.

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Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Tu calma será tu mejor herramienta. Aunque surjan tensiones, sabrás manejarlas si no te dejas llevar. Evita gastar por impulso y busca momentos de tranquilidad. Esa conversación pendiente podría darte el alivio que necesitas.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Hoy todo pasa por lo que dices y cómo lo dices. Aprovecha para aclarar malentendidos y fortalecer vínculos. Puede que algo inesperado cambie tus planes, pero será para bien. Mantente flexible.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Estarás más sensible de lo normal, así que rodéate de paz. Dedicar tiempo a tu hogar o familia te hará bien. No te tomes todo personal; a veces no tiene que ver contigo.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Podrías recibir reconocimiento por algo que hiciste. Disfrútalo, pero sin exagerar. En el amor, se vienen acercamientos sinceros. Tu carisma atraerá buenas oportunidades, úsalo con equilibrio.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Organizarte te dará tranquilidad. Aprovecha para planificar y cerrar pendientes. No le des tantas vueltas a lo emocional. Algo que te preocupaba se resolverá más fácil de lo que piensas.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Hoy buscarás paz en tus relaciones. Es buen momento para arreglar conflictos y acercarte a quienes quieres. Confía en tu intuición antes de decidir en temas de pareja.

Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)

Tu intuición estará muy fuerte, hazle caso. En el amor, podrías vivir emociones intensas que te harán reflexionar. Suelta lo que pesa y avanza más ligero. Algo inesperado te dará claridad.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Querrás romper la rutina, y te hará bien. Haz algo distinto o planea algo que te entusiasme. Un encuentro inesperado podría marcar tu día. Mantén esa vibra positiva.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Sí, eres responsable, pero hoy necesitas parar un poco. Date un espacio para ti y para quienes quieres. Pensar en tus metas te ayudará a reajustar el camino.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Tu creatividad estará a mil. Aprovecha para empezar algo nuevo o retomar ideas. En el amor, pueden surgir momentos inesperados. Cambiar tu rutina te dará inspiración.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Hoy es para mirarte hacia dentro. Escucha lo que sientes antes de decidir. Actividades como meditar o crear te ayudarán a equilibrarte. Confía en tu proceso, aunque aún no veas todo claro.

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