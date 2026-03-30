Consulta el horóscopo de hoy, lunes 30 de marzo | Foto: composición LR

Consulta el horóscopo de hoy, lunes 30 de marzo | Foto: composición LR

El horóscopo de hoy, lunes 30 de marzo del 2026, difundido por la astróloga cubana Mhoni Vidente, presenta las predicciones para los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Las proyecciones están dirigidas a personas interesadas en conocer qué les depara el día en distintos aspectos de su vida.

Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal hoy 30 de marzo del 2026

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Hoy te conviene frenar un poco antes de actuar. Ordena tus ideas y evita choques innecesarios. En el amor, podrías recibir un gesto que no esperabas. Escucha a quienes te rodean: su punto de vista te ayudará más de lo que crees. No tomes decisiones apresuradas.

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Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Día de estabilidad, pero evita confiar demasiado en promesas ajenas. Cuida tus finanzas. En pareja, evita discusiones por temas pequeños.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Recibes noticias importantes. Tu intuición estará muy acertada. En el amor, alguien del pasado podría aparecer.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Momento de sanar emociones. No te cargues con problemas ajenos. En el trabajo, paciencia: todo se acomoda.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Día de protagonismo. Te buscan para liderar o decidir. En el amor, se reaviva la pasión.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Organiza tus prioridades. Podrías sentir presión laboral. En el amor, necesitas claridad y menos dudas.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Se presentan cambios positivos. Confía en tu intuición. Buen momento para reconciliaciones.

Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)

Evita conflictos innecesarios. Hay energía intensa a tu alrededor. En el amor, controla los celos.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Día de movimiento y nuevas oportunidades. Viajes o cambios se asoman. En el amor, algo emocionante comienza.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Reconocimiento en el trabajo. Mantente firme en tus decisiones. En el amor, estabilidad.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Ideas nuevas que pueden generar ingresos. En el amor, necesitas espacio para pensar.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Tu intuición será tu mejor guía. Día positivo para temas emocionales y creativos.