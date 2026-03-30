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Pescador lleva 5 días desaparecido en Chile y piden apoyo para repatriarlo: “Imploramos al canciller”

El connacional, de San Juan de Miraflores, fue visto por última vez el 24 de marzo en la zona de Coquimbo tras el vuelco de su embarcación debido a fuertes vientos.

Familiares de Alexander Taboada Sirlupú, pescador peruano desaparecido en Chile, solicitan apoyo urgente a la Cancillería de Perú para continuar su búsqueda.
Familiares de Alexander Taboada Sirlupú, pescador peruano desaparecido en Chile, solicitan apoyo urgente a la Cancillería de Perú para continuar su búsqueda. | Composición LR

Familiares de Alexander Taboada Sirlupú, pescador peruano desaparecido en el norte de Chile, solicitaron apoyo urgente a la Cancillería del Perú para continuar con su búsqueda y lograr repatriar sus restos.

El ciudadano, natural de San Juan de Miraflores, desapareció el pasado 24 de marzo tras el vuelco de su embarcación en la zona de Coquimbo, presuntamente a causa de fuertes vientos.

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Dos peruanos fallecidos en Chile

De acuerdo con los parientes, la Armada de Chile inició un operativo de búsqueda que permitió hallar sin vida a dos de los tripulantes. Sin embargo, Taboada continúa desaparecido.

Este lunes 30 de marzo, las autoridades chilenas dieron por concluidas las labores, lo que generó la desesperación de sus parientes, quienes piden que se amplíe el operativo.

En declaraciones a medios, los familiares hicieron un llamado directo al canciller Hugo de Zela para que intervenga y gestione el envío de un equipo especializado de buzos que permita reanudar la búsqueda.

“Nosotros como familia pedimos que hagan una prórroga para encontrar a mi hermano… Por eso que imploramos al canciller Hugo de Zela que nos apoye en esa parte para traerlo”, señaló uno de sus allegados a Exitosa.

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A la espera de una respuesta de Cancillería

Aunque reconocen que las probabilidades de hallarlo con vida son mínimas, el principal objetivo de sus seres queridos es recuperar el cuerpo del trabajador y darle sepultura en su país de origen.

Mientras tanto, esperan una respuesta de la Cancillería del Perú que permita coordinar acciones con las autoridades chilenas y atender este pedido humanitario.

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