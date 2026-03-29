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Sociedad

Policía captura a joven acusada de liderar presunta "fábrica" de drogas sintéticas en hospedaje de Tacna

Los estupefacientes y los insumos de preparación estaban en una habitación cercana al terminal terrestre. Investigan posible red de distribución en discotecas.

Una ciudadana chilena fue detenida en Tacna tras un operativo de la Policía Nacional del Perú, que descubrió un punto de elaboración de Tusi. La intervención se realizó en el hostal La Heroica I.
Una ciudadana chilena fue detenida en Tacna tras un operativo de la Policía Nacional del Perú, que descubrió un punto de elaboración de Tusi. La intervención se realizó en el hostal La Heroica I. | Correo

Una ciudadana chilena fue intervenida por la Policía Nacional del Perú (PNP) tras el allanamiento de un hospedaje en Tacna que habría sido utilizado como un punto de elaboración de droga sintética conocida como Tusi o cocaína rosa.

La intervención se realizó en el hostal La Heroica I, ubicado en el sector El Triángulo, frente al terminal terrestre Manuel A. Odría. En la habitación N.º 202, agentes del Departamento Antidrogas (Depandro) encontraron a Kendra Jacobe Rojo López (23), junto a una sustancia blanquecina cristalina que dio positivo a ketamina, con un peso aproximado de 160 gramos.

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Incautan droga en Tacna

Durante el operativo, los policías también incautaron implementos que presuntamente eran usados para procesar la sustancia, como una cocina eléctrica de una hornilla, sartén, mortero, bolsas de plástico y otros objetos. Según las diligencias preliminares, el ambiente habría sido acondicionado como un espacio para transformar la ketamina en polvo y mezclarla con colorantes, con el fin de comercializarla como Tusi.

De acuerdo con fuentes policiales, la intervención fue resultado de un trabajo de inteligencia que permitió identificar a la extranjera, quien presuntamente viajaba de manera recurrente desde Chile para elaborar y distribuir la droga en locales nocturnos, principalmente en la avenida Leguía durante los fines de semana.

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Fiscalía investiga a extranjera

El operativo se ejecutó el pasado 24 de marzo y estuvo a cargo de agentes de Depandro. La detenida será investigada por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas por un plazo inicial de 15 días, con conocimiento del Ministerio Público.

Las autoridades no descartan que la intervenida haya actuado con apoyo de terceros, por lo que continúan las investigaciones para determinar la posible existencia de una red dedicada a la distribución de esta sustancia en el circuito nocturno de Tacna.

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