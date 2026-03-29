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Sociedad

Acribillan a dos mineros dentro de socavón en Puno: cuerpos fueron hallados en La Rinconada

Una de las víctimas fue identificada y la Policía no descarta que el ataque se haya perpetrado dentro de la mina. Se investiga un posible doble homicidio.

Dos trabajadores mineros fueron hallados sin vida en La Rinconada, Puno, con múltiples impactos de bala. El hallazgo, en un contexto de violencia, conmocionó a los pobladores.
Dos trabajadores mineros fueron hallados sin vida en La Rinconada, Puno, con múltiples impactos de bala. El hallazgo, en un contexto de violencia, conmocionó a los pobladores. | PNP

Dos trabajadores mineros fueron hallados sin vida y con múltiples impactos de bala en el sector San Ignacio, en el centro poblado de La Rinconada, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina (Puno). El hallazgo generó conmoción entre los pobladores y trabajadores de la zona, quienes alertaron a las autoridades tras el macabro descubrimiento.

Según información preliminar, los cuerpos fueron encontrados envueltos en mantas, atados con sogas y cubiertos con sacos de polietileno, a un costado de la vía de acceso a la zona minera. Las condiciones evidencian la violencia del hecho, lo que refuerza la hipótesis de un asesinato.

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PNP identifica un fallecido

De acuerdo con el reporte policial, el caso se conoció inicialmente a través de redes sociales, lo que motivó la intervención de agentes de la comisaría de La Rinconada, quienes ubicaron los cadáveres alrededor de las 4.30 p. m.

Horas después, una mujer reportó la desaparición de su familiar, lo que permitió identificar de manera preliminar a una de las víctimas como Denilson Huaynacho Lima (23). El segundo cuerpo permanece en calidad de no identificado.

Las autoridades indicaron que ambos presentan heridas compatibles con proyectiles de arma de fuego y que la causa de muerte sería un shock hipovolémico, lo cual deberá ser confirmado mediante la necropsia de ley.

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Crimen habría ocurrido dentro de socavón

Testigos señalaron que durante la madrugada se habrían escuchado múltiples disparos en el interior de un socavón, por lo que no se descarta que el ataque se haya producido dentro de la mina y que luego los cuerpos fueran trasladados al exterior.

El levantamiento de los cadáveres se realizó con participación del Ministerio Público y personal de salud. Posteriormente, fueron trasladados a la morgue de Juliaca para las diligencias correspondientes, mientras la Policía continúa con las investigaciones para esclarecer este doble homicidio.

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