Yonhy Lescano no ocupa el primer puesto de encuesta presidencial en Puno: entidad que realizó estudio no está inscrita ante el JNE

LO FALSO:

Yonhy Lescano ocupa el primer puesto de encuesta presidencial en Puno.

LO VERDADERO:

Empresa a cargo del estudio no está inscrita ante el JNE.

Análisis no presenta la ficha técnica, exigido en la Ley N.° 27369.

Ninguna de las encuestas reconocidas como Datum o Ipsos está segmentada por departamento.

En redes sociales circula un supuesto sondeo atribuido a 'Encuesta Regional', el cual sitúa a Yonhy Lescano en el primer lugar de intención de voto presidencial en la región de Puno. No obstante, el equipo de Verificador constató que dicha entidad no figura inscrita en el registro oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ni cumple con consignar la información mínima exigida en la ficha técnica, conforme al artículo 18 de la Ley N.° 27369. Además, en firmas reconocidas como Datum o CPI, el candidato no lidera las preferencias electorales.

El presunto favorito del electorado en una parte del sur

A poco más de dos semanas de las Elecciones Presidenciales de 2026, diversas publicaciones en Facebook ubican al candidato de Cooperación Popular, Yonhy Lescano, como líder en intención de voto en Puno, con un 13,12%. Le siguen Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con 11,93%, y Alfonso López Chau, de Ahora Nación, con 11,85%. La publicación de mayor alcance acumula, hasta el momento, alrededor de 1.300 reacciones, cerca de 600 comentarios y 674 compartidos, lo que evidencia una amplia difusión del contenido.

El post con mayor interacción en Facebook. Foto: Facebook

Entidad no está registrada en el REE

El equipo de Verificador verificó que la empresa responsable del supuesto estudio, 'Encuesta Regional', no aparece en el portal oficial del Registro Electoral de Encuestadoras (REE) del JNE.

Al respecto, la Resolución N.° 0340-2026-JNE establece la obligatoriedad de que toda encuestadora se inscriba en dicho registro. Según lo dispuesto en su artículo 10, esta inscripción “otorga la autorización para difundir y publicar resultados de intención de voto y de simulacros de votación a través de cualquier medio de comunicación”.

Asimismo, el sondeo analizado omite varios elementos esenciales de la ficha técnica exigida por la Ley N.° 27369, tales como la fecha de elaboración, el tamaño de la muestra, el margen de error y el nivel de confianza, entre otros.

Estudio no está inscrito en el JNE ni presenta ficha técnica. Foto: Facebook

De igual manera, se corroboró que 'Encuesta Regional' no cuenta con presencia en plataformas digitales como Facebook, Instagram o X (antes Twitter), lo que incrementa las dudas sobre su existencia y legitimidad.

Firmas formales no ubican a Lescano como líder

Los sondeos elaborados por empresas debidamente inscritas en el REE, como Datum, Ipsos y CPI, no presentan segmentaciones por departamento en sus publicaciones. Además, en ninguno de sus estudios Yonhy Lescano alcanza el 13,12% de intención de voto ni figura en el primer lugar de las preferencias electorales.

En particular, Datum segmenta sus resultados por edad y nivel socioeconómico; Ipsos, por nivel socioeconómico, género y edad; y CPI, por ámbito geográfico, macrozona, sexo y grupo etario.

En esa línea, las mediciones más recientes coinciden en que Lescano no supera el 2% de intención de voto. Los primeros lugares, en cambio, son ocupados por Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, o por Rafael López Aliaga, de Renovación Popular.

Última medición realizada por Datum del 13 al 17 de marzo. Foto: Datum

Reciente encuesta a cargo de Ipsos. Foto: Ipsos

Encuesta de CPI entre el 21 y 23 de marzo. Foto: CPI

Conclusión

En Facebook se difundió un presunto sondeo que ubica a Yonhy Lescano como líder en Puno con 13,12%. Sin embargo, la empresa 'Encuesta Regional', a la que se le atribuye el análisis, no está inscrita en el Registro Electoral de Encuestadoras del JNE, requisito obligatorio para difundir estudios. El sondeo carece de ficha técnica y no presenta información clave como muestra, margen de error o fecha, lo que cuestiona su validez. En tanto, entidades oficiales como Datum, Ipsos y CPI no respaldan esos resultados y sitúan a Lescano por debajo del 2%.

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