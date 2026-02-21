Movistar entrega SMS ilimitados en zonas afectadas por lluvias y huaycos

Ayuda para los más afectado por la temporada de lluvias. Fuente: La república

Movistar Perú informa al público en general que debido a las lluvias y huaycos que vienen ocurriendo en diversas zonas del país, entregará SMS ilimitados a sus clientes móvil prepago y postpago que se encuentren en las regiones antes mencionadas, sin costo adicional.

El beneficio estará disponible en Arequipa, Moquegua, Ica, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Pasco, Junín, Huánuco, Cajamarca, Piura, Tumbes, La Libertad, Lambayeque y Lima provincias.

Los SMS ilimitados están habilitados hasta el jueves 26 de febrero. Movistar se solidariza con las personas afectadas y reafirma su compromiso por asegurar la conectividad de sus clientes ante situaciones de emergencia y maximizar las posibilidades de comunicación ante desastres naturales.