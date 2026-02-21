Movistar entrega SMS ilimitados en zonas afectadas por lluvias y huaycos
Hasta el jueves 26 de febrero, se extiende la vigencia de SMS sin costo a los clientes prepago y postpago de Movistar, debido a las lluvias que vienen afectando diversas zonas del país.
Movistar Perú informa al público en general que debido a las lluvias y huaycos que vienen ocurriendo en diversas zonas del país, entregará SMS ilimitados a sus clientes móvil prepago y postpago que se encuentren en las regiones antes mencionadas, sin costo adicional.
El beneficio estará disponible en Arequipa, Moquegua, Ica, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Pasco, Junín, Huánuco, Cajamarca, Piura, Tumbes, La Libertad, Lambayeque y Lima provincias.
Los SMS ilimitados están habilitados hasta el jueves 26 de febrero. Movistar se solidariza con las personas afectadas y reafirma su compromiso por asegurar la conectividad de sus clientes ante situaciones de emergencia y maximizar las posibilidades de comunicación ante desastres naturales.
