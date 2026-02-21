HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cierran accesos a la vía expresa Línea Amarilla hacia Lima
Cierran accesos a la vía expresa Línea Amarilla hacia Lima     Cierran accesos a la vía expresa Línea Amarilla hacia Lima     Cierran accesos a la vía expresa Línea Amarilla hacia Lima     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo

Notas de Prensa

Movistar entrega SMS ilimitados en zonas afectadas por lluvias y huaycos

Hasta el jueves 26 de febrero, se extiende la vigencia de SMS sin costo a los clientes prepago y postpago de Movistar, debido a las lluvias que vienen afectando diversas zonas del país.

Ayuda para los más afectado por la temporada de lluvias. Fuente: La república
Ayuda para los más afectado por la temporada de lluvias. Fuente: La república

Movistar Perú informa al público en general que debido a las lluvias y huaycos que vienen ocurriendo en diversas zonas del país, entregará SMS ilimitados a sus clientes móvil prepago y postpago que se encuentren en las regiones antes mencionadas, sin costo adicional.

El beneficio estará disponible en Arequipa, Moquegua, Ica, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Pasco, Junín, Huánuco, Cajamarca, Piura, Tumbes, La Libertad, Lambayeque y Lima provincias.

Los SMS ilimitados están habilitados hasta el jueves 26 de febrero. Movistar se solidariza con las personas afectadas y reafirma su compromiso por asegurar la conectividad de sus clientes ante situaciones de emergencia y maximizar las posibilidades de comunicación ante desastres naturales.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

Notas relacionadas
Lluvias torrenciales en Arequipa: desborde de quebradas deja dos muertos y urbanizaciones inundadas

Lluvias torrenciales en Arequipa: desborde de quebradas deja dos muertos y urbanizaciones inundadas

LEER MÁS
Ingemmet alerta de 475 zonas críticas expuestas a deslizamientos, inundación y huaicos en 15 departamentos del Perú

Ingemmet alerta de 475 zonas críticas expuestas a deslizamientos, inundación y huaicos en 15 departamentos del Perú

LEER MÁS
Panamericana Sur bloqueada: huaico arrastra camión y paraliza tránsito de cientos de vehículos en Ica

Panamericana Sur bloqueada: huaico arrastra camión y paraliza tránsito de cientos de vehículos en Ica

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Jairo Vélez triste por abucheos de hinchas pese a triunfo de Alianza Lima contra Sport Boys: “Pareciera que estamos peleando el descenso”

Estas 3 actividades sencillas a lo largo de la vida pueden reducir hasta en 38% el riesgo de Alzheimer, según estudio

Adulta mayor muere tras ser arrastrada por huaico en Arequipa: vecinos intentaron salvarla

Notas de Prensa

Cementos Pacasmayo mantiene su posición entre las 10 empresas más responsables del Perú en el Ranking Merco ESG

Lexus Perú transforma la postventa en una experiencia de lujo

“Chery, Sin Dudas”: la campaña con la que la marca automotriz rompe paradigmas sobre su origen chino

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Daniel Urresti podría salir en libertad entre lunes y martes, asegura su abogado

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Balcázar en expectativa ante situación ministerial: visitas a despacho, pedido de partidos y ministros que se posicionan

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025