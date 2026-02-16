HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Integratel creció 26,5% durante el 2025 y consolida su transformación

Integratel Perú cerró el 2025 con un sólido crecimiento de 26,5% impulsado por modernización tecnológica y mayor dinamismo en servicios de fibra óptica.

Integratel fortalece sus resultados operativos en 2025 y consolida su transformación.
Integratel fortalece sus resultados operativos en 2025 y consolida su transformación.

Integratel Perú, la nueva matriz de Telefónica y Movistar en el Perú, cerró el 2025 con un resultado operativo superior en S/639 millones respecto al 2024, lo que representa un crecimiento interanual de 26,5%. 

Según informó la compañía, este desempeño se sustentó en una estrategia de eficiencia en gastos y en el fortalecimiento de negocios clave. Los ingresos por fibra óptica aumentaron 28,5%, mientras que los ingresos del segmento postpago se mantuvieron estables, en un contexto marcado por el proceso de reestructuración financiera y el cambio de accionista ocurrido en abril de 2025. 

Resultados del 2025 

La compañía también registró mejoras en los indicadores comerciales. En 2025, el ARPU postpago (ingreso promedio por usuario) aumentó 2,2%, mientras que la rotación de clientes (churn) por portabilidad, es decir el porcentaje de clientes que migran a otra operadora, disminuyó de 2,9% a 2,2%, lo que refleja una mejora en su desempeño comercial

Reduciendo la brecha digital 

Como parte de su compromiso con el cierre de la brecha digital en el país, Integratel resaltó la labor de Internet para Todos, empresa de la que es socio principal desde su creación en mayo de 2019.  

Desde entonces, esta iniciativa ha invertido US $100 millones en el despliegue de más de 2.300 antenas 4G, permitiendo llevar conectividad móvil a 3.6 millones de personas en más de 18.000 centros poblados rurales. Al cierre de 2025, llevó internet móvil 4G a más de 53.000 comunidades rurales en costa, sierra y selva. 

Asimismo, mediante Canon por Cobertura del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), las empresas operadoras lograron destinar hasta el 60% del pago por el uso del espectro radioeléctrico a inversiones en infraestructura 4G en zonas rurales. De esta forma, Integratel Perú conectó 110 centros poblados adicionales con tecnología 4G durante 2025

