El conductor del camión fue llevado a la comisaría para las diligencias correspondientes. Foto: difusión | Foto: difusión

El conductor del camión fue llevado a la comisaría para las diligencias correspondientes. Foto: difusión | Foto: difusión

Un motociclista perdió la vida al impactar su vehículo contra un camión cerca del puente Atocongo, situado en el distrito de San Juan de Miraflores. Según los informes iniciales, la víctima no llevaba consigo documentos de identificación; sin embargo, la motocicleta que manejaba tenía la matrícula 6712-FC.

En cuanto al conductor del camión, identificado como Rober Urbano Vasquez y con la placa BYM-190, fue trasladado a la comisaría más cercana para realizar las diligencias pertinentes.

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Tráfico vehicular en la zona tras el fatal accidente cerca del puente Atocongo

Durante varias horas, y debido a las investigaciones en el lugar por parte de las autoridades, se cerró parcialmente el carril de la Panamericana Sur. Al momento fin de esta nota, según Google Maps, el tráfico sigue siendo denso a pesar de que ya se han completado las labores de recuperación del cuerpo.