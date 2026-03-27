HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Familia de vendedor atropellado por cadete de la Marina exige justicia tras quedar en libertad: joven admitió que estaba ebrio

El hijo de la víctima señala irregularidades en el caso y cuestiona la falta de prisión preventiva para el joven estudiante militar.

Fiscal no dictó prisión preventiva y dejó en libertad a estudiante de la Marina de Guerra del Perú tras asesinar a comerciante.
Fiscal no dictó prisión preventiva y dejó en libertad a estudiante de la Marina de Guerra del Perú tras asesinar a comerciante. | Foto: composición LR

Grimaldo Ortega, comerciante dedicado a la venta de pan, falleció la mañana del domingo 22 de marzo luego de ser embestido por un auto cuando intentaba cruzar la avenida Argentina. El fuerte impacto le causó la muerte de forma instantánea. El vehículo que lo embistió era conducido por José María Barzola Roja, cadete de la Marina de Guerra del Perú, de 21 años, quien intentó darse a la fuga.

Pese a que el joven reconoció ante las autoridades que se encontraba en estado de ebriedad y no auxilió al adulto mayor, la Fiscalía no solicitó prisión preventiva y hoy se encuentra en libertad. Esta situación ha generado indignación entre los familiares, quienes exigen justicia.

TE RECOMENDAMOS

🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026 HOY, 25 de marzo: KEIKO, NIETO y 10 candidatos CARA A CARA #HLR

PUEDES VER: Intentan asesinar a hombre internado en UCI en Trujillo: trabajador habría dejado entrar a sicario

“Lejos de socorrerlo, este señor huyó. Si no fuera por la intervención de los vecinos y otros que tenían autos, lo siguieron y le cerraron el paso cuadras más adelante. Él tenía dos acompañantes que también estaban ebrios. Muy aparte del dolor que sentimos toda la familia por esto, hemos tenido otro golpe porque la justicia misma le da libertad”, sentenció su primogénito.

Fiscal habría actuado como intermediario de acusado

Según denunció públicamente el hijo de don Grimaldo Ortega, durante el velorio recibió una videollamada del fiscal Luis Miguel Márquez Berrospi, quien le indicó que los familiares del estudiante militar buscaban cerrar un acuerdo y ofrecerles la suma de S/20.000. Este hecho no fue advertido inicialmente, pues creyó que se trataba de la defensa legal de la otra parte; sin embargo, se sorprendió al descubrir que se trataba de un representante del Ministerio Público.

“Estábamos en plena misa de cuerpo presente de mi señor padre cuando nuestro abogado nos dice que había una llamada. No entendí porque yo estaba con todo el dolor. Ahí me dice que se había apersonado la familia del cadete y que había una suma de dinero que estaría lista para retirarla y poder llegar a un buen acuerdo. Yo pensé que era el abogado de la otra parte (la acusada), pero era el fiscal. Estaba defendiendo al sospechoso. Me pareció muy raro todo eso. Definitivamente, dije que no. Yo exijo justicia y vamos a llegar hasta el final”, señaló.

Notas relacionadas
Taxista atropella y deja grave a campeón fisicoculturista en San Miguel: chofer está libre y no asume gastos, según familiares

Taxista atropella y deja grave a campeón fisicoculturista en San Miguel: chofer está libre y no asume gastos, según familiares

LEER MÁS
Madre pide ayuda para costear operación de su hija tras accidente en moto: chofer sigue libre y no asume gastos

Madre pide ayuda para costear operación de su hija tras accidente en moto: chofer sigue libre y no asume gastos

LEER MÁS
Grúa se vuelca y causa daños a vehículos estacionados en la av. Del Pinar en Surco: un conductor resultó herido

Grúa se vuelca y causa daños a vehículos estacionados en la av. Del Pinar en Surco: un conductor resultó herido

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Imágenes captan a sujeto que abandonó a joven estilista en SJM antes de que sea hallado sin vida tras salir de discoteca

Imágenes captan a sujeto que abandonó a joven estilista en SJM antes de que sea hallado sin vida tras salir de discoteca

LEER MÁS
Intentan asesinar a hombre internado en UCI en Trujillo: trabajador habría dejado entrar a sicario

Intentan asesinar a hombre internado en UCI en Trujillo: trabajador habría dejado entrar a sicario

LEER MÁS
ATU multa a conductora con S/16.500 por realizar taxi informal en Lurín

ATU multa a conductora con S/16.500 por realizar taxi informal en Lurín

LEER MÁS
Profesores jubilados recibirán hasta S/3.500: Congreso aprueba incremento de pensión

Profesores jubilados recibirán hasta S/3.500: Congreso aprueba incremento de pensión

LEER MÁS
Docentes y auxiliares recibirán bono extraordinario: así se distribuyen los montos en cada región

Docentes y auxiliares recibirán bono extraordinario: así se distribuyen los montos en cada región

LEER MÁS
Teleférico de Miraflores: estaciones ya están listas y entraría en funcionamiento en 7 semanas

Teleférico de Miraflores: estaciones ya están listas y entraría en funcionamiento en 7 semanas

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mujer denuncia a su expareja con discapacidad física por agresión: denunciante también ejerció violencia

Irán permite el paso de buques petroleros selectos por el estrecho de Ormuz, según Reuters y Bloomberg

Partidos amistosos de fecha FIFA 2026: programación, horarios y resultados de las selecciones sudamericanas

Sociedad

Mujer denuncia a su expareja con discapacidad física por agresión: denunciante también ejerció violencia

La megaobra que conectará Lima en tiempo récord: 45 minutos de Carabayllo a Villa El Salvador

Profesores jubilados recibirán hasta S/3.500: Congreso aprueba incremento de pensión

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Poder Judicial levantó impedimento de salida de país a Patricia Benavides: Fiscalía no solicitó prorroga

Ministerio Público: Tomás Gálvez juramenta como nuevo fiscal de la nación para el periodo 2026-2029

¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Presidenciales Perú 2026?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025