El atleta peruano y miembro de la Federación Nacional de Fisicoculturismo, Roy Reátegui Sánchez (30), se encuentra internado en el Hospital Nacional Dos de Mayo, luego de que un taxista lo atropellara la mañana del 19 de marzo, en el cruce de las avenidas Venezuela y José de la Riva Agüero, en el distrito San Miguel.

El accidente se produjo cuando el deportista retornaba a su vivienda a bordo de su motocicleta con la que ofrece el servicio de delivery. Su madre, Laura Sánchez, denunció a La República que el chofer del vehículo fue liberado por las autoridades, pese a no tener brevete ni SOAT. Además, afirmó que el sujeto no brinda ningún tipo de apoyo económico para costear las operaciones que requiere su hijo.

TE RECOMENDAMOS 🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026 HOY, 25 de marzo: KEIKO, NIETO y 10 candidatos CARA A CARA #HLR

Accidente dejó serias lesiones a fisicoculturista

A raíz del impacto, Reátegui terminó con vidrios incrustados en el brazo derecho, lo que llevó a que le coloquen ocho puntos de sutura. La parte más grave, sin embargo, se registró en su pierna derecha, que acabó con el tobillo desprendido, lo cual compromete toda su extremidad, desde la rodilla hacia abajo.

Tras el incidente, el chofer del taxi fue trasladado a la Comisaría de Maranga, mientras que el atleta fue llevado por su madre a la Clínica San Gabriel. En ese establecimiento —según su testimonio— le realizaron una intervención que costó S/11.000 y que se cubrió con el SOAT de la moto de su hijo. Sin embargo, como luego le indicaron que debía realizarse otra operación valorizada en S/80.000, decidió llevarlo al Dos de Mayo.

Exigen justicia y apoyo para solventar intervenciones

Laura Sánchez aseguró que, luego de varios días reclamando por atención en el hospital público, anoche recién intervinieron al atleta. Le han colocado unos fijadores, que ellos como familia tuvieron que conseguir por S/3.500, para que su piel se regenere. “Dentro de 15 días, como vaya evolucionando, lo van a operar y le van a poner unos injertos. Nosotros vamos a tener que costear eso, así como la terapia que necesite luego”, indicó.

Debido a esta situación, la mujer pide el apoyo de personas solidarias, como el que vienen brindando algunos de sus compañeros deportistas a través de su cuenta de Yape: 936 880 676. Además, espera que se concrete una comunicación con el presidente de la Federación Nacional de Fisicoculturismo, a la que su hijo solía representar, llegando a ser incluso ocho veces campeón en diversas competencias.

Por otro lado, Sánchez también exige que el conductor que provocó esta tragedia sea sometido a la justicia y asuma su responsabilidad. “No es posible que solo haya estado detenido dos días y luego lo dejen libre. La Policía tiene las cámaras. Ni siquiera ese hombre ha ido al hospital a ver cómo esta mi hijo. No es justo”, declaró.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.