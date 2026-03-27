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Colapso parcial de reservorio en El Alto deja ocho heridos en Talara: trabajadores se encontraban realizando obra municipal

El proyecto, que busca construir un sistema de almacenamiento de agua para El Alto, se detuvo tras el incidente.

El Sindicato Único de Construcción Civil pidió a la Sunafil investigar las causas y determinar responsabilidades en el accidente.
El Sindicato Único de Construcción Civil pidió a la Sunafil investigar las causas y determinar responsabilidades en el accidente. | Foto: NE Talara.

La noche del miércoles 25 de marzo, se registró el colapso parcial del techo de un reservorio en construcción, ubicado en el sector de Jabonillal, distrito de El Alto, en la provincia de Talara. El hecho dejó a ocho trabajadores lesionados, algunos con heridas graves y posibles fracturas. Según los primeros reportes, el accidente ocurrió mientras se realizaba el vaciado de concreto en un tanque esférico, cuyo encofrado cedió de manera inesperada.

El derrumbe interrumpió significativamente el progreso del proyecto, dado que la estructura resultó dañada y necesitará ser reconstruida. El secretario general del Sindicato Único de Construcción Civil de Talara, Eduardo Revolledo, mencionó que una posible deficiencia en los materiales pudo desencadenar el incidente.

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“El material cedió y la caída ocasionó que varios compañeros resultaran afectados. Estaban en pleno vaciado cuando ocurrió el suceso”, explicó Revolledo. Además, destacó que la complejidad del armazón habría influido en el desenlace. Según sus palabras, la madera utilizada no sería de la calidad adecuada, y el diseño esférico de la edificación probablemente contribuyó a que el soporte no fuera lo suficientemente estable.

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Un herido grave fue trasladado a Piura

Tras el accidente, los Bomberos de Talara, bajo la dirección del subteniente Alex Morán Saavedra, acudieron al lugar y trasladaron a los heridos en ambulancia hasta la Clínica TRESA, donde recibieron atención médica. Uno de los agraviados fue evacuado a Piura debido a la gravedad de sus afecciones.

Los lesionados fueron identificados como Raúl Ramos Ayala (39), Hecbert Joel Espinoza Ramos (24), Martín Siguas Araujo (58), Luis Alberto Montalván Rivera (33), Luis Marchelas Sandoval (58), Jesús Orbegozo Ayala (36), Luis Ramos Zapata (27) y José Espinoza Morán (52), todos empleados de la empresa Deyma Inversiones.

La obra forma parte de un proyecto promovido por la Municipalidad Distrital de El Alto, que contempla la construcción de un sistema de almacenamiento de agua potable con capacidad de 5.000 metros cúbicos. El costo total asciende a más de S/6.482.000, con un plazo de ejecución de 210 días.

Dirigentes sindicales que inspeccionaron el lugar indicaron que el encofrado podría haber fallado, lo que provocó el colapso de la estructura junto con los trabajadores. Además, señalaron que existieron deficiencias en las medidas de seguridad.

“No debería producirse ninguna caída si se hubieran utilizado los arneses adecuados. Ese es un requisito en toda obra de construcción civil”, aseveró Revolledo.

El caso fue comunicado a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), que se encargará de investigar las causas del suceso y determinar las posibles responsabilidades. Mientras tanto, los representantes afirmaron que el expediente técnico del proyecto omitió la instalación de andamios alrededor del tanque, lo que será evaluado durante la investigación.

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