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Hallan sin vida a comerciante de ganado al costado de carretera en Puno

El cuerpo de la víctima estaba carbonizado y fue reconocido por un familiar. La Policía investiga si se trató de un ajuste de cuentas o un robo.

Población de Ilave quedó consternada por hallazgo. Foto: composición LR.
Población de Ilave quedó consternada por hallazgo. Foto: composición LR.

Conmoción en la población de Ilave, Puno, luego que la tarde del último miércoles 25 de marzo se encontró el cuerpo carbonizado de un varón. El hallazgo fue a un costado de la carretera Balsabe–Ocoña, a la altura de un canal municipal, en la provincia de El Collao.

El hecho fue alertado por una pobladora, quien se comunicó a serenazgo. Según su testimonio, una persona se encontraba en medio del descampado, aparentemente ardiendo, lo que generó la inmediata movilización de las autoridades.

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Debido a las dificultades de acceso, por el bloqueo de los transportistas, el personal de Seguridad Ciudadana llegó horas después, encontrando el cuerpo ya totalmente carbonizado entre los residuos sólidos.

Al costado del cadáver también se halló una motocicleta lineal de color blanco, la cual se ha convertido en una pieza clave para las investigaciones, pues podría aportar indicios sobre el traslado o la identidad de la víctima.

Víctima sería comerciante de ganado

De manera preliminar, los pobladores de la zona identificaron al fallecido como Dani Maquera Maquera, de 31 años de edad, natural del centro poblado de Collata, quien se dedicaría a la compra de ganado. Posteriormente la identidad fue corroborada por el padre, quien se aproximó hasta el lugar y reconoció a su hijo.

Las circunstancias del caso permanecen bajo investigación. No se descarta que el hecho esté vinculado a un ajuste de cuentas, robo u otro delito. Hasta el lugar acudieron efectivos policiales y representantes del Ministerio Público, quienes acordonaron la zona y realizaron el levantamiento del cuerpo para continuar con las diligencias. Mientras tanto, los familiares exigieron justicia.

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