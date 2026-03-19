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Judicialidad

Unidad académica de la Corte de La Libertad apertura año académica 2026

La Unidad Académica de la Corte Superior de Justicia de La Libertad inauguró su Año Académico 2026 durante el Día Internacional de la Mujer y de las Juezas, con ponencias destacadas.

La presidenta Cecilia Milagros León Velásquez resaltó la importancia del espacio formativo para mejorar el sistema de justicia. Fuente: Difusión.
La presidenta Cecilia Milagros León Velásquez resaltó la importancia del espacio formativo para mejorar el sistema de justicia. Fuente: Difusión.

Con magistrales ponencias en el marco del Día Internacional de la Mujer y de las Juezas, la Unidad Académica de la Corte Superior de Justicia de La Libertad inició su Año Académico 2026, con la firme convicción de contribuir a la actualización de los conocimientos y a la unificación de criterios para mejorar el servicio de administración de justicia en la región.

El magistrado superior Juan Gabriel Pedreros Vega expresó que durante su gestión como presidente de la Unidad Académica se enfocará en desarrollar capacitaciones, cursos, talleres y conferencias que permitan potenciar los conocimientos de jueces, personal jurisdiccional, actores del sistema de justicia, abogados y estudiantes de Derecho, para fortalecer el servicio que se brinda a la ciudadanía.

El conocimiento es la herramienta más poderosa para fortalecer la independencia y la ética profesional, por ello esta gestión organizará todo tipo de eventos académicos que coadyuven a mejorar la atención de los procesos y a ofrecer una justicia con rostro humano y equitativa”, indicó el doctor Pedreros Vega.

Por su parte, la presidenta de la Corte de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, expresó que la Unidad Académica es un espacio formativo cuyo propósito es compartir y fortalecer las capacidades para el óptimo desarrollo de las labores. 

Además, deseó los mejores éxitos al presidente de la Unidad Académica durante su gestión, la misma que contribuirá a una mejora significativa del sistema de justicia y a optimizar el servicio en favor de los usuarios que esperan respuestas oportunas y de calidad.

Posteriormente, se dio inicio al Año Académico 2026 con la conferencia “La perspectiva de género desde la óptica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, desarrollada por el magistrado superior provisional Marco Celis Vásquez, quien explicó la importancia del enfoque de género y su impacto en las decisiones judiciales.

Asimismo, en el marco del Día Internacional de las Juezas, la Unidad Académica contó con la participación de la ex magistrada suprema Susana Castañeda Otsu, quien abordó el tema “El liderazgo de las juezas: una visión de futuro”. Durante su intervención, explicó que el liderazgo de las magistradas impulsa los cambios sistémicos y estructurales que favorecen a una justicia más equitativa e igualitaria.

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