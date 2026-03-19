Chiclayo: intervienen bus con 27 extranjeros que ingresaron de forma ilegal al país

Un operativo realizado por personal policial de la Unidad de Extranjería de la División de Investigación Criminal (Divincri) Chiclayo y Migraciones permitió intervenir en la ciudad de Lambayeque un bus en el que viajaban 27 extranjeros que ingresaron de forma ilegal al Perú. Todos ellos tendrán que ser expulsados conforme las leyes peruanas.

Según conoció La República, la intervención al vehículo de pasajeros se llevó a cabo en la Panamericana Norte, a la altura de la zona conocida como ‘Kingkones’. En el lugar, las autoridades desplegaron acciones de control, las mismas que permitieron identificar a los migrantes indocumentados. Con las actas correspondientes, fueron trasladados a la Divincri Chiclayo para continuar con las diligencias de ley.

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Una vez se concluya con la fase documentaria en la sede policial, los hombres y mujeres de nacionalidad venezolana recibirán como sanción la expulsión del territorio peruano, como lo estipula el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE). Esto estará en manos de la Policía y deberá ejecutarse en las próximas horas.

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Ingresaron de madrugada

Se maneja información de que estas personas habrían ingresado ilegalmente por la frontera de Tumbes aprovechando la falta de control migratorio durante la madrugada. Una vez en la ciudad de Chiclayo, algunos se dedicarían a labores informales y otros probablemente continuarían su camino hacia Trujillo o Lima.