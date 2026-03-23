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Sicarios asesinan a dos dirigentes de construcción civil en la Plaza de Armas de Huaura: ataque fue a plena luz del día

Las víctimas iban a inscribir su nuevo sindicato para colaborar con obras en el distrito. Producto del atentado, otras dos personas resultaron heridas por balas perdidas.

El hecho conmocionó a la población al registrarse en el centro de la ciudad durante el día.
El hecho conmocionó a la población al registrarse en el centro de la ciudad durante el día. | Foto: Captura Latina

Un violento ataque desató el pánico este lunes 23 de marzo en la Plaza de Armas de Huaura, al norte de Lima. Delincuentes a bordo de una motocicleta dispararon en múltiples ocasiones y acabaron con la vida de dos dirigentes de construcción civil, identificados como Pompeyo Bautista Cadenas y Pedro Trebejo Príncipe.

El hecho se registró a plena luz del día en el centro de la ciudad, frente a dos colegios y a una cuadra de la comisaría local, lo que generó conmoción entre la población. Producto del atentado, otras dos personas, entre ellas una mujer que llevaba a su hijo a la escuela, resultaron heridas por balas perdidas, según informó Latina.

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Víctimas iban a conformar sindicato

De acuerdo con información preliminar, los hombres fueron interceptados por dos sicarios en horas de la mañana cuando se disponían a inscribir su nuevo gremio de construcción civil para participar en obras del distrito.

La hija de Bautista aseguró que esta sería la razón por la que los atacaron, debido a que este colectivo iba a agrupar a obreros que fueron desalojados de otras organizaciones. No obstante, las autoridades todavía investigan las razones de este crimen.

Primeros hallazgos tras homicidio

Durante las primeras horas posteriores al acto delictivo, la Policía Nacional del Perú (PNP) logró ubicar la motocicleta utilizada para cometer el doble asesinato, así como un revólver, una cacerina con más de 30 municiones y ropa manchada de sangre que presuntamente pertenecería a los atacantes. Se espera que la revisión de las cámaras de videovigilancia en la zona facilite la captura de los implicados.

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