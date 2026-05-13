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Sociedad

Frío extremo obliga a modificar horarios escolares en colegios públicos y privados en Arequipa

Directores podrán ajustar horarios según sus realidades locales, principalmente en zonas altoandinas. Además, se permitirá el uso flexible de prendas de abrigo, como chompas y bufandas, que no forman parte del uniforme oficial.

Las bajas temperaturas en Arequipa llevan a las autoridades educativas a retrasar el ingreso de alumnos en colegios, permitiendo que ingresen entre 15 y 30 minutos más tarde.
Las bajas temperaturas en Arequipa llevan a las autoridades educativas a retrasar el ingreso de alumnos en colegios, permitiendo que ingresen entre 15 y 30 minutos más tarde. | Difusión
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Las bajas temperaturas que afectan a la región Arequipa obligaron a las autoridades educativas a modificar temporalmente el horario de ingreso en colegios públicos y privados. La Gerencia Regional de Educación informó que los estudiantes podrán ingresar entre 15 y 30 minutos más tarde, dependiendo de las condiciones climáticas de cada distrito, con el objetivo de evitar complicaciones de salud asociadas al intenso frío.

La disposición beneficiará a más de 380.000 escolares y estará dirigida principalmente a zonas altoandinas, donde las temperaturas descienden con mayor intensidad durante las primeras horas de la mañana. Según precisó la entidad, los directores de las instituciones educativas tendrán la facultad de adecuar la medida de acuerdo con la realidad climática de sus jurisdicciones.

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Friaje pone en riesgo a escolares

Las autoridades señalaron que esta decisión responde al incremento del riesgo de enfermedades respiratorias en menores de edad, situación que suele agravarse durante la temporada de friaje. En ese sentido, las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) serán las encargadas de supervisar que el nuevo cronograma escolar se aplique correctamente en cada colegio.

Otra de las medidas adoptadas contempla mayor flexibilidad en el uso del uniforme escolar. Los estudiantes podrán asistir con chompas, casacas, bufandas, guantes u otras prendas de abrigo adicionales, aunque no formen parte del uniforme oficial de la institución educativa.

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Autoridades informan sobre cambios en escuelas de Arequipa

Especialistas en salud respaldaron esta iniciativa y advirtieron que la exposición prolongada al frío puede generar infecciones respiratorias, especialmente en niños y adolescentes que recorren largas distancias para llegar a sus centros educativos.

La Gerencia Regional de Educación indicó que las disposiciones estarán vigentes mientras persistan las bajas temperaturas en Arequipa y no descartó evaluar nuevas acciones preventivas para proteger a la comunidad estudiantil durante la temporada de heladas.

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