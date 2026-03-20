Policía denunciará a fiscal que dejó en libertad a sujeto que intentó golpear y arrebatarle el arma a un agente en Chorrillos

La controversia sobre la competencia entre Fiscalía y Policía causó el fin del periodo de flagrancia del detenido. | Foto: Latina

La controversia sobre la competencia entre Fiscalía y Policía causó el fin del periodo de flagrancia del detenido. | Foto: Latina

La Policía Nacional del Perú (PNP) anunció que presentará una denuncia contra la fiscal Andrea Vargas Villanueva por haber dispuesto la liberación de Edgar Gustavo Campos Rebaza, de 22 años, quien fue investigado tras una intervención policial que terminó en agresiones e intento de arrebatar el arma de reglamento a un efectivo.

El general PNP Máximo Ramírez De La Cruz, defensor institucional de esta institución del Estado, informó que alista el trámite para que el caso sea revisado por los órganos de control. Señaló que la medida fiscal, además de afectar el desarrollo de las diligencias, expone a los agentes que participaron en la intervención y debilita el trabajo de investigación realizado en las primeras horas.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI DEFIENDE A SUS SENTENCIADOS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Fiscalía y Policía discrepan por la competencia del caso y el plazo de 48 horas de investigación

De acuerdo con lo señalado por Ramírez, la Policía concluyó las actuaciones preliminares dentro del plazo de 48 horas previsto para los casos en flagrancia. Sin embargo, cuando el expediente fue derivado al Ministerio Público, se habría producido un desacuerdo sobre qué despacho debía asumir la competencia, lo que retrasó la continuidad del procedimiento.

Según la versión policial, esa disputa interna habría contribuido a que termine el periodo de flagrancia. Como consecuencia, el investigado dejó de estar en condición de detenido y pasó a la calidad de citado, situación que permitió que recupere su libertad mientras continúan las diligencias vinculadas al hecho.

Defensoría institucional de la PNP cuestiona el trámite fiscal y anuncia acciones ante órganos de control

El defensor institucional precisó que formalizarán una denuncia para que se evalúe la actuación fiscal en este caso. Sostuvo que la decisión tomada debe ser revisada por las instancias correspondientes, al considerar que el proceso no siguió un curso oportuno pese a que la documentación policial fue remitida dentro del plazo señalado.

El caso se originó durante una intervención por una presunta agresión contra una mujer en una zona limítrofe entre Surco y Chorrillos. En ese contexto, un efectivo fue sujetado por la espalda en medio del procedimiento y, durante el forcejeo, se reportó el intento de quitarle el arma. En videos difundidos, también se observa que el policía fue atacado con piedras y realizó disparos para evitar la fuga del sospechoso. Campos Rebaza fue acusado de violencia y resistencia a la autoridad en modalidad agravada, delito que contempla una posible pena de 8 a 12 años de prisión.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.