Clausuran 7 consultorios odontológicos en Chiclayo por no contar con licencias e infracciones de seguridad

Acciones de fiscalización en Chiclayo continuarán en la ciudad. | Foto: Emmanuel Moreno/LR

Acciones de fiscalización en Chiclayo continuarán en la ciudad. | Foto: Emmanuel Moreno/LR

La Municipalidad Provincial de Chiclayo (Lambayeque), a través de su Subgerencia de Fiscalización, clausuró siete centros odontológicos ubicados en pleno centro de la ciudad por infringir la normativa municipal vigente. En los operativos participaron representantes de la Gerencia Regional de Salud y Susalud.

Pamela Mera, titular de la subgerencia, explicó que las acciones de fiscalización dirigidas a este tipo de negocios fueron programadas en tres fechas durante el último mes.

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Comuna detectó que los negocios funcionaban sin licencias ni certificados de Defensa Civil. Foto: Emmanuel Moreno/LR

"Hubo dos centros odontológicos que funcionaban sin licencia, por lo que fueron clausurados hace unos días. En el caso de los de hoy martes, dos establecimientos sancionados, se detectó la falta de certificado de Defensa Civil e infracciones a las normas. Obviamente, también se les impone una multa pecuniaria de aproximadamente 500 soles", declaró la funcionaria.

Inspecciones continuarán

La subgerente indicó que las acciones de control en estos y otros tipos de centros de la ciudad de Chiclayo continuarán en los siguientes días, con apoyo de diversas instituciones públicas, como el Ministerio Público y la Policía Nacional, entre otras. Asimismo, exhortó a la población a mantenerse alerta respecto a los locales sancionados previamente.