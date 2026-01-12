El 13 de enero, Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, Perú reporta un aumento del 15% en casos de depresión moderada y grave en 2025, alcanzando 12.718 registros según el Minsa. | La República | John Reyes

Este 13 de enero, Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, encuentra al Perú con cifras que confirman un problema en expansión. Según la Sala Situacional de Problemas de Salud Mental del Ministerio de Salud (Minsa), en 2025 se registraron 12.718 casos de episodio depresivo moderado y grave, lo que representa un incremento de 15% en comparación con el año anterior.

Especialistas coinciden en que, detrás de este aumento puntual, hay factores sanitarios, sociales y culturales que siguen afectando la salud mental de la población.

Mujeres y jóvenes concentran los casos

Los registros del sector Salud muestran una brecha persistente. En 2024, el 75% de las atenciones por depresión correspondió a mujeres, una proporción que se mantiene en los datos más recientes. La médica psiquiatra July Caballero, vocera del Minsa, explica que esta diferencia no responde a una sola causa. “Hay variables biológicas, pero también psicológicas y, sobre todo, sociales”, señala.

Según la especialista, la brecha empieza a marcarse desde la adolescencia y se vincula a factores estructurales como la mayor exposición de las mujeres a violencia, desigualdades y estereotipos que limitan su desarrollo. “Estas condiciones incrementan el riesgo de presentar cuadros depresivos”, advierte.

Por grupos etarios, las personas jóvenes concentran una parte importante de los casos atendidos. En 2025, cerca del 26% de quienes recibieron atención por depresión tenía entre 18 y 29 años, mientras que las y los adolescentes representaron alrededor del 14%. A ello se suma un dato crítico: se registraron 4.053 intentos de suicidio el último año, un 26% más que en 2024, y con mayor incidencia en la población de 15 a 24 años.

Universitarios: alto rendimiento, alto desgaste

Este escenario se refleja con claridad en el ámbito universitario. El II Estudio de Salud Mental en Universitarios del Consorcio de Universidades, aplicado a 6.978 estudiantes, revela que tres de cada diez presentan síntomas severos o extremadamente severos de depresión, y casi cuatro de cada diez sufren ansiedad severa. Sin embargo, más de la mitad percibe su rendimiento académico como bueno o muy bueno.

Para el psicólogo social Jorge Yamamoto, esta aparente contradicción representa una de las señales más preocupantes. “En todo el mundo se está observando un incremento exponencial de la ansiedad y la depresión, especialmente en la generación Z”, sostiene. A su juicio, uno de los principales factores detrás de este fenómeno es el abuso de las redes sociales, que mantiene al cerebro en un estado de hiperactivación permanente. “Las tareas cotidianas terminan resultando desmotivantes y, cuando esa estimulación deja de satisfacer, aparece la ansiedad y la depresión”, explica.

Yamamoto advierte que el hecho de que muchos estudiantes “sigan funcionando” no debe interpretarse como bienestar real. En su análisis, la normalización del malestar emocional y la reducción de estándares en algunos espacios educativos pueden ocultar un deterioro más profundo. “Si se baja la exigencia para no incomodar, el problema no desaparece y el costo a largo plazo puede ser alto”, señala, al subrayar la necesidad de políticas de prevención primaria y regulación del uso de redes sociales desde edades tempranas.

Determinantes sociales que siguen pesando

Desde el Minsa, Caballero recuerda que la pandemia y la pospandemia dejaron una huella profunda, pero también influyen otros determinantes sociales: violencia comunitaria, inseguridad ciudadana, precariedad laboral y falta de oportunidades. “Son factores que incrementan el riesgo de desarrollar problemas depresivos”, señala.

Las cifras de atención reflejan esta presión sostenida. En 2025 se registraron cerca de 225.000 casos y más de 1,3 millones de atenciones por depresión en los servicios de salud. Aunque el 74% de los casos se atendió en el primer nivel —centros de salud y centros de salud mental comunitaria—, la demanda sigue en aumento.

La depresión que no siempre se ve

De acuerdo con la licenciada Sheyla Sanez, especialista en Neurodesarrollo y Psicología Infantil, el aumento de la depresión ''no es casualidad'', y responde a distintos factores. Sanez considera que la prevención empieza en la infancia, y que los apoderados y profesores deben estar atentos a los síntomas. ''Esta enfermedad no siempre es sinónimo de tristeza. Es algo más profundo'', señala. Dentro de los signos tempranos que pueden aparecer, menciona:

Dificultades conductuales

Estado de ánimo irritable

Poca tolerancia a la frustración

Impulsividad

Bajo rendimiento académico

Aislamiento social

Falta de apetito

No obstante, es importante acotar que el aumento de casos de depresión en el país no siempre se expresa en cuadros visibles de aislamiento o incapacidad funcional. Por el contrario, una parte de las personas afectadas continúa estudiando, trabajando y cumpliendo sus responsabilidades, lo que dificulta la detección temprana del problema. El neurólogo Juan José Pereyra, médico en Adium Perú, advierte que uno de los mayores errores es asociar la depresión únicamente con la tristeza profunda. “Estas señales se subestiman principalmente porque no encajan en el estereotipo clásico”, explica.

Según el especialista, en lo que se conoce como depresión de alta funcionalidad, muchas personas utilizan la hiperactividad laboral o el cuidado constante de otros como una forma de evasión emocional. Esta demora en identificar el problema tiene consecuencias graves: no solo deteriora progresivamente la calidad de vida, sino que puede derivar en un trastorno depresivo mayor incapacitante y elevar el riesgo de conductas autodestructivas.

Esta aparente contradicción entre desempeño externo y malestar interno no es infrecuente. Estudios citados por Pereyra indican que hasta un 60% de personas con síntomas depresivos persistentes mantiene su funcionamiento cotidiano, un fenómeno que responde a una forma de resiliencia psicológica mal adaptada. Aunque cumplen con sus obligaciones, muchas de estas personas experimentan anhedonia, es decir, la incapacidad de sentir placer, y describen su día a día como vivir en “piloto automático”.

La psicóloga Danna Mujica, quien acompaña a adolescentes y jóvenes, coincide con esta visión, ya que la depresión suele manifestarse de formas menos evidentes. La experta explica que el entorno cercano debe estar atento a cambios sutiles que no afectan la productividad, pero sí la esencia de la persona: “El desgaste se nota en el cansancio constante, la irritabilidad, la dificultad para concentrarse y una sensación persistente de sobreexigencia”, señala.

Muchos estudiantes continúan cumpliendo con sus responsabilidades, pero desde la presión y el miedo a fallar, a costa de su bienestar emocional. Mujica advierte que, en consulta, los jóvenes expresan con frecuencia el miedo a no ser suficientes y la frustración de sostener expectativas que no siempre sienten como propias.

Frente a ello, enfatiza que pedir ayuda no debe verse como un fracaso. “Sentirse desbordado no es una falla personal, sino una señal de que algo necesita atención. El acompañamiento a tiempo puede marcar una gran diferencia”, subraya.

Brechas y desafíos pendientes

Pese a la magnitud del problema, el acceso a atención sigue siendo limitado. El estudio del Consorcio de Universidades, realizado con una muestra poblacional de tres instituciones particulares distintas, revela que solo el 28 % de 6.978 estudiantes recibió apoyo en salud mental en el último semestre, incluso entre quienes presentaban indicadores severos de riesgo. El estigma, la normalización del malestar y el desconocimiento de los servicios disponibles continúan siendo barreras importantes.

Desde el sector Salud se recuerda que el país cuenta con más de 300 centros de salud mental comunitarios y con la Línea 113, opción 5, que brinda orientación gratuita las 24 horas. Sin embargo, especialistas coinciden en que el reto no es solo ampliar la oferta, sino también reconocer a tiempo las señales y asumir que la depresión es una condición de salud que requiere atención oportuna y sostenida.

