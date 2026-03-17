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Perú ha recibido más turistas entre enero y febrero de 2026: llegada de visitantes extranjeros crece un 4,1%

La mayor afluencia de turistas provino de Chile, con 163.000 visitantes, seguida de Estados Unidos y Ecuador, que también contribuyeron significativamente al flujo internacional hacia Perú en este primer bimestre.

Mincetur informó que se ha registrado una mayor cantidad de visitantes extranjeros entre enero y febrero de 2026 en comparación con el año pasado.
Mincetur informó que se ha registrado una mayor cantidad de visitantes extranjeros entre enero y febrero de 2026 en comparación con el año pasado. | Foto: composición LR/Ministerio de Comercio Exterior y Turismo/PQS

La llegada de turistas al Perú mantuvo una tendencia positiva al inicio de 2026, con un total de 543.618 visitantes extranjeros entre enero y febrero. Esta cifra representa un aumento del 4,1% en comparación con el mismo período del año anterior, según datos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

¿Cuántos viajeros en total se ha registrado entre enero y febrero?

Este crecimiento se traduce en la llegada de 21.464 turistas más en comparación con el mismo periodo de 2025, lo que evidencia una recuperación sostenida del flujo internacional hacia el país.

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“Asimismo, esta cifra evidencia una recuperación del 74.7% en comparación a los niveles registrados entre enero y febrero de 2019 (prepandemia Covid-19)”, precisó el Mincetur.

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¿De qué países son procedentes los visitantes?

El repunte estuvo impulsado principalmente por la llegada de visitantes desde países vecinos y de Norteamérica. Chile se consolidó como el principal mercado emisor, con 163.000 turistas, lo que representó el 29,9% del total en el periodo analizado. Le siguieron Estados Unidos, con 83.000 visitantes (15,2%), y Ecuador, con 45.000 (8,3%), confirmando su relevancia en el flujo turístico hacia el país.

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Asimismo, se destacó la llegada de ciudadanos bolivianos, con 37.000 viajeros (6,9%), colombianos, con 24.000 (4,5%), y brasileños, con 23.000 (4,3%). Según la información proporcionada por el Mincetur, estos países en conjunto representaron el 69,1% del total de llegadas.

El flujo de visitantes extranjeros hacia el país estuvo liderado por Sudamérica, que concentró el 58,4% del total, equivalente a 317.000 turistas. Luego se ubicaron Norteamérica, con el 19,6% (107.000), y Europa, con el 13,6% (74.000). Más atrás figuraron Asia, con el 5% (27.000), y Centroamérica, con el 2,4% (13.000), consolidando así el predominio de la región sudamericana en la dinámica turística en el Perú.

¿Cuáles son los puntos de ingreso que se han registrado mayormente?

En lo que respecta a los puntos de ingreso al país, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se consolidó como la principal puerta de entrada para los turistas extranjeros, al concentrar 301.000 arribos, equivalente al 55,4% del total registrado en el primer bimestre del año.

En segundo lugar se ubicó el Puesto de Control Fronterizo Santa Rosa, en Tacna, con 130.000 ingresos (23,9%). Le siguieron el Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) de Tumbes, que reportó 42.000 llegadas (7,7%), y el Puesto de Control Fronterizo Desaguadero/Carancas/CEBAF, en Puno, con 33.000 visitantes (6,1%).

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