HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados Elecciones: Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga, según ONPE al 93.872%
Resultados Elecciones: Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga, según ONPE al 93.872%     Resultados Elecciones: Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga, según ONPE al 93.872%     Resultados Elecciones: Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga, según ONPE al 93.872%     
Ciencia

Estudio científico demuestra que los herrerillos utilizan la nicotina de las colillas de cigarro para proteger sus nidos

Investigadores de la Universidad de Lodz confirmaron que este material actúa como un insecticida natural, lo que ayuda a reducir la presencia de parásitos.

Los herrerillos usan las colillas no solo como residuos, sino como escudo químico para prevenir plagas.
Los herrerillos usan las colillas no solo como residuos, sino como escudo químico para prevenir plagas. | Foto: SINC

En medio de la contaminación urbana, una pequeña ave ha encontrado una forma inesperada de adaptarse. Los herrerillos, comunes en parques y jardines de Europa, están utilizando colillas de cigarro como parte de sus nidos, transformando un residuo tóxico en una herramienta de supervivencia.

Lejos de ser un comportamiento accidental, la ciencia ha demostrado que esta práctica cumple un propósito claro. Investigadores de la Universidad de Lodz en Polonia publicaron un estudio en la revista Science Direct, en el que descubrieron que estas aves aprovechan la nicotina presente en los filtros de las colillas para proteger a sus crías de los parásitos.

La nicotina contenida en las colillas actúa como insecticida natural, repeliendo parásitos como ácaros, garrapatas y pulgas.

La nicotina contenida en las colillas actúa como insecticida natural, repeliendo parásitos como ácaros, garrapatas y pulgas. Foto: Wired

¿Por qué los herrerillos usan colillas de cigarro en sus nidos?

El estudio se centró en el Cyanistes caeruleus, un pájaro que ha demostrado gran capacidad de adaptación a entornos urbanos. Estas aves no solo recolectan materiales naturales, sino que ahora incorporan residuos humanos como parte de su estrategia de defensa.

Los científicos plantearon que el uso de colillas no es casual. “Nuestro estudio indica que las colillas de cigarros podrían ser utilizadas por los carboneros urbanos como una estrategia adaptativa, imitando la función de los materiales vegetales aromáticos en el control de plagas”, explicaron para la revista The Wired.

PUEDES VER: China rompe un nuevo récord con una gigantesca perforadora que excava 89 metros bajo el río para un túnel de trenes de alta velocidad

lr.pe

¿Cómo actúa la nicotina como un “escudo químico”?

La clave está en la nicotina, un compuesto que funciona como insecticida natural. Este químico ayuda a repeler parásitos como ácaros, pulgas y garrapatas, que suelen alimentarse de la sangre de los polluelos.

Para comprobarlo, los investigadores analizaron distintos tipos de nidos. Los resultados fueron claros: en aquellos que contenían colillas se redujo la presencia de larvas y otros organismos, lo que evidencia el efecto protector de este material.

PUEDES VER: China marca un hito histórico con el rascacielos horizontal más alto del mundo a 250 metros de altura: pesa como la Torre Eiffel

lr.pe

¿Qué reveló el experimento sobre la salud de las crías?

El equipo científico estudió 33 familias de aves y comparó tres tipos de nidos: naturales, con colillas y esterilizados. Tras casi dos semanas, evaluaron la salud de los polluelos mediante análisis de sangre.

Los datos mostraron que las crías criadas en nidos con colillas presentaban mejores indicadores, como niveles más altos de hemoglobina, lo que sugiere menor pérdida de sangre causada por parásitos. Este hallazgo refuerza la idea de que la nicotina actúa como una barrera eficaz contra estas amenazas.

¿Es una solución perfecta o tiene riesgos?

Aunque el descubrimiento revela una sorprendente adaptación, no todo es positivo. Las colillas contienen sustancias tóxicas como metales pesados y arsénico, cuyos efectos a largo plazo en las aves aún no están completamente claros.

Los investigadores advierten que, si bien esta estrategia podría beneficiar a los polluelos en el corto plazo, es necesario seguir estudiando sus posibles consecuencias. En un entorno cada vez más alterado por la actividad humana, incluso las soluciones más ingeniosas pueden tener un costo oculto.

Notas relacionadas
Los pelirrojos tendrían una habilidad especial que podría haberles dado una ventaja evolutiva, según investigación de Harvard

Los pelirrojos tendrían una habilidad especial que podría haberles dado una ventaja evolutiva, según investigación de Harvard

LEER MÁS
Científicos de Países Bajos revolucionan la energía solar con tejas de perovskita que generan electricidad

Científicos de Países Bajos revolucionan la energía solar con tejas de perovskita que generan electricidad

LEER MÁS
¿Cómo los perros están ayudando a los robots a entender los gestos y el lenguaje humano?

¿Cómo los perros están ayudando a los robots a entender los gestos y el lenguaje humano?

LEER MÁS
Científicos revelan que el quinto lago más profundo del mundo está en América Latina y apareció tras derretirse un glaciar

Científicos revelan que el quinto lago más profundo del mundo está en América Latina y apareció tras derretirse un glaciar

LEER MÁS
Las cabras que desconciertan a los científicos: viven en una isla remota sin agua dulce y no se entiende cómo sobreviven

Las cabras que desconciertan a los científicos: viven en una isla remota sin agua dulce y no se entiende cómo sobreviven

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China rompe un nuevo récord con una gigantesca perforadora que excava 89 metros bajo el río para un túnel de trenes de alta velocidad

China rompe un nuevo récord con una gigantesca perforadora que excava 89 metros bajo el río para un túnel de trenes de alta velocidad

LEER MÁS
Genio chino de 14 años construye desde cero un motor turborreactor y sorprende al mundo con su talento científico

Genio chino de 14 años construye desde cero un motor turborreactor y sorprende al mundo con su talento científico

LEER MÁS
Los restos arqueológicos hallados por científicos en EE.UU. que superan la antigüedad de las pirámides de Egipto y Perú

Los restos arqueológicos hallados por científicos en EE.UU. que superan la antigüedad de las pirámides de Egipto y Perú

LEER MÁS
Los científicos exigen que prohíban hervirlas: estudio confirma que las langostas sí sienten dolor

Los científicos exigen que prohíban hervirlas: estudio confirma que las langostas sí sienten dolor

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estudio científico demuestra que los herrerillos utilizan la nicotina de las colillas de cigarro para proteger sus nidos

Resultados Elecciones 2026 EN VIVO: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga, según ONPE al 93.872%

Más de 300 afectados por la falta de presupuesto para la Beca Generación del Bicentenario 2026

Ciencia

Genio chino de 14 años construye desde cero un motor turborreactor y sorprende al mundo con su talento científico

Los pelirrojos tendrían una habilidad especial que podría haberles dado una ventaja evolutiva, según investigación de Harvard

Científicos descubren un huevo de 250 millones de años que resuelve uno de los mayores misterios de la evolución

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Resultados Elecciones 2026 EN VIVO: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga, según ONPE al 93.872%

Piero Corvetto renuncia como jefe de la ONPE tras irregularidades en la logística de las Elecciones 2026

Piero Corvetto: "Deseo que mi renuncia contribuya a generar un clima de mayor confianza hacia las elecciones"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025