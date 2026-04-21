Estudio científico demuestra que los herrerillos utilizan la nicotina de las colillas de cigarro para proteger sus nidos

Los herrerillos usan las colillas no solo como residuos, sino como escudo químico para prevenir plagas. | Foto: SINC

Los herrerillos usan las colillas no solo como residuos, sino como escudo químico para prevenir plagas. | Foto: SINC

En medio de la contaminación urbana, una pequeña ave ha encontrado una forma inesperada de adaptarse. Los herrerillos, comunes en parques y jardines de Europa, están utilizando colillas de cigarro como parte de sus nidos, transformando un residuo tóxico en una herramienta de supervivencia.

Lejos de ser un comportamiento accidental, la ciencia ha demostrado que esta práctica cumple un propósito claro. Investigadores de la Universidad de Lodz en Polonia publicaron un estudio en la revista Science Direct, en el que descubrieron que estas aves aprovechan la nicotina presente en los filtros de las colillas para proteger a sus crías de los parásitos.

La nicotina contenida en las colillas actúa como insecticida natural, repeliendo parásitos como ácaros, garrapatas y pulgas. Foto: Wired

¿Por qué los herrerillos usan colillas de cigarro en sus nidos?

El estudio se centró en el Cyanistes caeruleus, un pájaro que ha demostrado gran capacidad de adaptación a entornos urbanos. Estas aves no solo recolectan materiales naturales, sino que ahora incorporan residuos humanos como parte de su estrategia de defensa.

Los científicos plantearon que el uso de colillas no es casual. “Nuestro estudio indica que las colillas de cigarros podrían ser utilizadas por los carboneros urbanos como una estrategia adaptativa, imitando la función de los materiales vegetales aromáticos en el control de plagas”, explicaron para la revista The Wired.

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¿Cómo actúa la nicotina como un “escudo químico”?

La clave está en la nicotina, un compuesto que funciona como insecticida natural. Este químico ayuda a repeler parásitos como ácaros, pulgas y garrapatas, que suelen alimentarse de la sangre de los polluelos.

Para comprobarlo, los investigadores analizaron distintos tipos de nidos. Los resultados fueron claros: en aquellos que contenían colillas se redujo la presencia de larvas y otros organismos, lo que evidencia el efecto protector de este material.

¿Qué reveló el experimento sobre la salud de las crías?

El equipo científico estudió 33 familias de aves y comparó tres tipos de nidos: naturales, con colillas y esterilizados. Tras casi dos semanas, evaluaron la salud de los polluelos mediante análisis de sangre.

Los datos mostraron que las crías criadas en nidos con colillas presentaban mejores indicadores, como niveles más altos de hemoglobina, lo que sugiere menor pérdida de sangre causada por parásitos. Este hallazgo refuerza la idea de que la nicotina actúa como una barrera eficaz contra estas amenazas.

¿Es una solución perfecta o tiene riesgos?

Aunque el descubrimiento revela una sorprendente adaptación, no todo es positivo. Las colillas contienen sustancias tóxicas como metales pesados y arsénico, cuyos efectos a largo plazo en las aves aún no están completamente claros.

Los investigadores advierten que, si bien esta estrategia podría beneficiar a los polluelos en el corto plazo, es necesario seguir estudiando sus posibles consecuencias. En un entorno cada vez más alterado por la actividad humana, incluso las soluciones más ingeniosas pueden tener un costo oculto.