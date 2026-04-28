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Judicialidad

Corte de La Libertad realizará I Seminario Internacional de Actualización Jurídica

Además, se presentará el nuevo compendio del juez superior Javier Reyes.

El seminario culminará con la presentación del compendio "Normas generales del Régimen Laboral Público". Fuente: Shutterstock.
El seminario culminará con la presentación del compendio "Normas generales del Régimen Laboral Público". Fuente: Shutterstock.
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La Corte Superior de Justicia de La Libertad, a través de la Unidad Académica, llevará a cabo, del 21 al 29 de abril, el I Seminario Internacional Multidisciplinario de Actualización Jurídica, un evento que fomenta no solo el fortalecimiento de las capacidades de magistrados, personal jurisdiccional y servidores administrativos, sino también de los abogados litigantes y de las entidades vinculadas al sistema de administración de justicia a nivel nacional.

Durante los seis días del seminario internacional, los ponentes de Argentina, Colombia, España y Perú abordarán temas como corrupción, violencia de género, justicia restaurativa, extinción de dominio, entre otros, de manera analítica y con una perspectiva global y multidisciplinaria.

Este evento organizado por la Unidad Académica de la institución se desarrollará de manera virtual y contará con la participación de destacados juristas, como los doctores Carlos Vera Barros, juez federal de Rosario; Manuel Luján Túpez, juez supremo de la Corte Suprema de Justicia de la República; y César Proaño Cueva, juez supremo de la Corte Suprema de Justicia de la República.

Asimismo, expondrán las doctoras Blanca Arellano Moreno, magistrada del Tribunal Superior de Pasto; Rosa Freire Pérez, jueza del Juzgado de Instrucción Nº 32 de Madrid; y Marianella Ledesma Narváez, ex presidenta del Tribunal Constitucional.

Por otro lado, se dio a conocer que, en la última fecha, se realizará, de manera presencial, la presentación del compendio normativo “Normas generales del Régimen Laboral Público y Sistema Previsional”, publicado por el juez superior titular Javier Reyes Guerra, presidente de la Primera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

Las inscripciones para esta destacada actividad académica de actualización jurídica internacional se realizarán a través de la página web oficial de la Unidad Académica. Además, se informó que la certificación gratuita será otorgada a quienes participen en todas las jornadas del evento.

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