HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Falso delivery dispara más de 15 veces contra una casa en SMP: habría atacado por error, revela familia

Las cámaras de seguridad captaron al atacante en motocicleta que, tras realizar los disparos, huyó del lugar. Autoridades reportaron que no hubo heridos ya que los residentes estaban fuera de casa.

La familia no sufrió daños debido a que no se encontraba en el lugar durante el atentado.
La familia no sufrió daños debido a que no se encontraba en el lugar durante el atentado. | Foto: composición LR/ Latina

Un sujeto que fingía realizar labores de servicio de delivery abrió fuego de manera indiscriminada contra una vivienda, y efectuó más de 15 disparos que impactaron en la fachada y ventanas del inmueble. El violento ataque sucedió en el distrito de San Martín de Porres (SMP) el jueves 19 de febrero alrededor de las 8:00 p. m.

El atentado ha incrementado la sensación de inseguridad entre los residentes, quienes temen por la integridad de sus parientes. Ante la ola delictiva, los propietarios ya habían implementado sistemas de videovigilancia como medida de protección.

TE RECOMENDAMOS

¿JAQUE MATE A JERÍ? EL CONGRESO LO CENSURA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Familia se salvó del atentado

Cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en que un individuo a bordo de una motocicleta, quién portaba una mochila térmica característica de los repartidores de comida, se detuvo frente al domicilio. El atacante extrajo un arma de fuego y descargó una ráfaga de proyectiles contra la propiedad, para luego huir con rumbo desconocido.

En la escena del crimen, los peritos de criminalística hallaron más de 15 casquillos de bala, que evidenciaron la magnitud de la agresión que no dejó heridos ni víctimas mortales, debido a que los residentes se encontraban fuera de la casa en ese momento.

Ante las autoridades, los dueños del predio revelaron que consideraban que la vivienda fue atacada por error, ya que, no habían recibido amenazas de los delincuentes. Asimismo, indicaron que el domicilio fue alquilado previamente y que el atentado podría haber estado dirigido a otras personas.

"La casa parece funcionar como una empresa donde hacen productos de plásticos ortopédicos. Nosotros vamos a ver la forma de cerrar la entrada al vecindario... Tendremos un método de vigilancia pero no hará que la delincuencia se vaya", indicó uno de los vecinos del lugar para Latina.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Sujeto usaba información de la empresa donde laboraba para extorsionar con S/ 90.000 en San Martín de Porres

Sujeto usaba información de la empresa donde laboraba para extorsionar con S/ 90.000 en San Martín de Porres

LEER MÁS
Mujer pierde la vida tras intentar escapar de operativo policial en un búnker de banda criminal en San Martín de Porres

Mujer pierde la vida tras intentar escapar de operativo policial en un búnker de banda criminal en San Martín de Porres

LEER MÁS
Persona impacta contra unidad del Metropolitano cerca de estación Caquetá, según la ATU

Persona impacta contra unidad del Metropolitano cerca de estación Caquetá, según la ATU

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hermano de Lizeth Marzano revela que deportista iba a representar al Perú en los próximos meses: "El vehículo se subió a la vereda"

Hermano de Lizeth Marzano revela que deportista iba a representar al Perú en los próximos meses: "El vehículo se subió a la vereda"

LEER MÁS
Rescatista y el perrito que intentaba salvar son arrastrados por fuerte caudal de río Rímac

Rescatista y el perrito que intentaba salvar son arrastrados por fuerte caudal de río Rímac

LEER MÁS
Chaku cusqueño, el perro protector de los Andes, busca ser reconocido como nueva raza oficial del Perú: "Es de trabajo y muy valeroso"

Chaku cusqueño, el perro protector de los Andes, busca ser reconocido como nueva raza oficial del Perú: "Es de trabajo y muy valeroso"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Falso delivery dispara más de 15 veces contra una casa en SMP: habría atacado por error, revela familia

[L1 Max, En Vivo] Alianza Lima vs Sport Boys HOY: previa del partido por la Liga 1 2026

Valentino revela en vivo sus chats con Gino Assereto tras broma sobre presunto romance: “Te estimo mucho”

Sociedad

Rescatista y el perrito que intentaba salvar son arrastrados por fuerte caudal de río Rímac

Carreteras bloqueadas por fuertes lluvias en Perú: revisa las vías con tránsito interrumpido y restringido, según Sutran

Juliaca: joven muere atropellado por conductor que se dio a la fuga

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alianza para el Progreso pide a José María Balcazar mantener al ministro de Economía

Hija de Hugo Bustíos tras libertad de Urresti: "Tu memoria, papá, estará siempre por encima de la ignominia"

Pedro Castillo pide formalmente el indulto presidencial a José María Balcázar

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025