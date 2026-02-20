Falso delivery dispara más de 15 veces contra una casa en SMP: habría atacado por error, revela familia

La familia no sufrió daños debido a que no se encontraba en el lugar durante el atentado. | Foto: composición LR/ Latina

Un sujeto que fingía realizar labores de servicio de delivery abrió fuego de manera indiscriminada contra una vivienda, y efectuó más de 15 disparos que impactaron en la fachada y ventanas del inmueble. El violento ataque sucedió en el distrito de San Martín de Porres (SMP) el jueves 19 de febrero alrededor de las 8:00 p. m.

El atentado ha incrementado la sensación de inseguridad entre los residentes, quienes temen por la integridad de sus parientes. Ante la ola delictiva, los propietarios ya habían implementado sistemas de videovigilancia como medida de protección.

Familia se salvó del atentado

Cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en que un individuo a bordo de una motocicleta, quién portaba una mochila térmica característica de los repartidores de comida, se detuvo frente al domicilio. El atacante extrajo un arma de fuego y descargó una ráfaga de proyectiles contra la propiedad, para luego huir con rumbo desconocido.

En la escena del crimen, los peritos de criminalística hallaron más de 15 casquillos de bala, que evidenciaron la magnitud de la agresión que no dejó heridos ni víctimas mortales, debido a que los residentes se encontraban fuera de la casa en ese momento.

Ante las autoridades, los dueños del predio revelaron que consideraban que la vivienda fue atacada por error, ya que, no habían recibido amenazas de los delincuentes. Asimismo, indicaron que el domicilio fue alquilado previamente y que el atentado podría haber estado dirigido a otras personas.

"La casa parece funcionar como una empresa donde hacen productos de plásticos ortopédicos. Nosotros vamos a ver la forma de cerrar la entrada al vecindario... Tendremos un método de vigilancia pero no hará que la delincuencia se vaya", indicó uno de los vecinos del lugar para Latina.

