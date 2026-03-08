La crisis energética en Perú repercute en ollas comunes y comedores populares, cruciales para familias vulnerables en Lima. El aumento del gas y alimentos pone en riesgo su continuidad. | composición LR

La crisis energética que atraviesa el país comienza a impactar con mayor fuerza en las ollas comunes y comedores populares, espacios que alimentan diariamente a decenas de familias vulnerables. El incremento del precio del gas doméstico está poniendo en riesgo la continuidad de estas iniciativas solidarias en diversos distritos de Lima.

En zonas como el Rímac, organizaciones vecinales reportan dificultades para seguir preparando comidas debido al encarecimiento del balón de gas. La situación se agrava porque, paralelamente, los costos de productos básicos continúan al alza en los mercados.

En riesgo de dejar de atender

Fortunata Palomino, presidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima, advirtió que la capacidad para sostener la atención está restringida. “Todo ha subido, está demasiado caro, ya no nos alcanza”, dijo en diálogo con La República. Según explicó, actualmente el cilindro de gas puede llegar a 65 soles, e incluso aumentar si debe ser trasladado a zonas altas. “Si nos llevan hasta el cerro, nos cobran hasta 10 soles más”, precisó.

La dirigente indicó que la crisis golpea con mayor fuerza a aquellas personas cuyos ingresos dependen de actividades afectadas por la coyuntura económica. “Nosotros cocinamos para casos sociales, para los que no tienen recursos. Ahora hay muchos que trabajaban en transporte y han dejado de trabajar, entonces tenemos que tratar de apoyarnos entre todos”, sostuvo.

Buscan otros métodos

La vocera contó que incluso evalúan retornar al uso de leña, una práctica que ya habían utilizado durante la pandemia. Sin embargo, esta alternativa también presenta dificultades logísticas y sanitarias, además del caluroso clima limeño. “Hay compañeras que me han llamado y dicen que posiblemente solo cocinarán hasta el martes”, alertó.

La preocupación también alcanza a los programas de subsidio energético. Varias organizaciones dependen del bono FISE para adquirir los balones de gas, pero aseguran que aún no tienen claridad sobre si continuará el apoyo estatal.

Silencio gubernamental

Las representantes también cuestionan la falta de comunicación por parte del Estado. Según Palomino, se han enviado cartas al Gobierno y al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), pero hasta ahora no han recibido respuesta. “No nos ha contactado ninguna autoridad. Hemos enviado documentos al presidente y al Midis, pero seguimos esperando”, afirmó.

La vocera también señaló que existen distritos donde aún no se entregan alimentos ni subsidios, lo que empeora la incertidumbre entre las asociaciones que dependen de ellos para continuar funcionando. Este medio solicitó descargos al ministerio, y se encuentra esperando la respuesta al cierre de esta nota.

Sube todo en Perú

De acuerdo con Palomino, algunos insumos han subido entre dos y tres soles, mientras que productos de primera necesidad como la papa también registran alzas debido a problemas en el transporte y al impacto de huaicos que han afectado el abastecimiento en plena temporada de lluvias.

Frente a este escenario, contemplan aumentar el valor de los menús o adoptar medidas de protesta si no reciben soluciones del Estado. “Esta semana tendremos que tomar acuerdos. Estamos evaluando salir a reclamar porque también nos han reducido el presupuesto”, manifestó la líder. Según denunció, el monto destinado por ración habría pasado de S/2 a S/1,69, lo que complica aún más su sostenibilidad.

Mientras tanto, las ollas y comedores continúan laborando con recursos limitados y con la ayuda de las propias comunidades, en un contexto que, según advierten, podría afectar el acceso a alimentos de miles de familias en situación de vulnerabilidad.

