Sporting Cristal y el millonario premio acumulado tras clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Los celestes aseguraron una fuerte suma de dinero tras lograr la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Sporting Cristal aseguró una fuerte cantidad de dinero tras clasificar a la fase de grupos de Copa Libertadores. Foto: Sporting Cristal
Sporting Cristal aseguró una fuerte cantidad de dinero tras clasificar a la fase de grupos de Copa Libertadores. Foto: Sporting Cristal

Sporting Cristal sigue cosechando victorias a nivel internacional. El equipo celeste obtuvo la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 tras vencer a Carabobo en la tanda de penales. Los celestes, además de conseguir el pase a la siguiente etapa, aseguraron una fuerte suma de dinero por sus logros en la competencia.

Hasta el momento, el equipo dirigido por Paulo Autuori tiene asegurado el monto de 4,1 millones de dólares tras clasificar a la fase 2, la fase 3 y a la fase de grupos del torneo internacional.

Sporting Cristal y el millonario premio acumulado tras clasificar a fase de grupos de Copa Libertadores

La institución rimense hizo los méritos necesarios para llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero no es la única buena noticia. Hasta el momento, los celestes han obtenido la suma de 4,1 millones de dólares. Esto debido a que la Conmebol premia la participación en las etapas del torneo. Participar en la fase 2 les dio la ganancia de 500,000 dólares. De igual forma, fueron premiados por su presencia en la tercera fase con el monto de 600,000 dólares.

El premio económico por la reciente clasificación a fase de grupos es de 3 millones de dólares. Tengamos en cuenta que, en la fase de grupos, la Conmebol brinda a todos los equipos el monto de 330,000 dólares por cada triunfo. Por lo tanto, las ganancias del equipo celeste podrían aumentar aún más la cifra.

¿Cuándo jugará Sporting Cristal la fase de grupos de Copa Libertadores?

El fecha del sorteo para conocer los equipos que integrarán los grupos del torneo internacional será el próximo 19 de marzo. El inicio de esta etapa está programada para comenzar el martes 7 de abril del presente año.

