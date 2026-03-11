Atentado en discoteca Dalí: Amor Rebelde suspende show en Trujillo y anuncia apoyo a víctimas

El atentado con explosivos ocurrido la madrugada del 7 de marzo en la discoteca Dalí, en la ciudad de Trujillo, continúa generando repercusiones. El ataque dejó medio centenar de personas heridas, de las cuales seis permanecen hospitalizadas, mientras dos de ellas luchan por sobrevivir en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional Docente de Trujillo.

El hecho ocurrió durante la presentación del grupo musical Amor Rebelde, quienes se encontraban en pleno show cuando una granada explotó en medio de la pista de baile, desatando escenas de pánico entre el público.

Amor Rebelde suspende concierto en Trujillo por atentado

Tras lo ocurrido, la agrupación anunció la suspensión de su próxima presentación programada para el 14 de marzo en la discoteca Magnus. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, los integrantes expresaron su solidaridad con las víctimas y sus familias.

“Ante los lamentables hechos de violencia y delincuencia que han afectado a la ciudad de Trujillo durante esta semana, informamos que nuestro evento programado para este 14 de marzo en la discoteca Magnus queda suspendido”, señala el comunicado.

Asimismo, indicaron que la decisión responde al respeto que sienten por las personas afectadas por el atentado.

“Como orquesta, nos solidarizamos profundamente con las familias y personas afectadas por estos actos despreciables que hoy mantienen consternado a todo el país. Consideramos que este es un momento para acompañar con respeto y unión a quienes atraviesan momentos difíciles”, dice el comunicado.

Agrupación anuncia apoyo económico a familiares

En esa misma línea, integrantes de la agrupación señalaron al programa Magaly TV que buscan contactarse con los familiares de los heridos para brindar apoyo económico.

“Vamos a apoyar económicamente y desearles lo mejor a sus familiares, que estén tranquilos. Veremos la manera de que nuestro manager nos pueda contactar con ellos para apoyarlos, porque son fans que han ido a ver el espectáculo de Amor Rebelde”, señalaron.

Los artistas también expresaron su preocupación por la creciente inseguridad y recordaron que muchos de ellos tienen familias que dependen de su trabajo.

“Estamos preocupados porque tenemos familia. Yo tengo dos hijos, ella tiene su hijo. Casi todos los chicos tienen hijos. Nosotros tenemos miedo y solamente queremos trabajar”, manifestaron.

Artistas recuerdan el atentado

Por otro lado, los integrantes de la orquesta, Paola Rubio y Jairo Campos, relataron los momentos de terror que vivieron durante la explosión. Según contaron, el estallido ocurrió aproximadamente una hora y media después de iniciado el show, cuando el público disfrutaba del espectáculo en la pista de baile.

“Estábamos bailando y escuchamos un ruido. Pensamos que era parte del sonido, pero luego vimos a la gente correr y a personas en el piso. Nos bajamos todos del escenario. Había gente escondida en el baño”, relató una de las integrantes.

“Nos asustamos bastante, nos pusimos a llorar. Luego nos dijeron que salgamos rápido, que agachemos la cabeza. Fue algo feo (…) yo vi sangre por el piso”, recordó Paola. Tras la explosión, los músicos fueron evacuados del lugar con apoyo policial.

“Nos subieron al bus y nos sacaron con policías. Es algo feo para los grupos que estamos trabajando y que tenemos familia”, indicó Paola.

Dos pacientes permanecen en estado muy crítico

Mientras tanto, el gerente regional de Salud de La Libertad, Gerardo Florián, confirmó que seis pacientes continúan hospitalizados: cinco en el Hospital Regional Docente de Trujillo y uno en la clínica San Pablo.

“Hasta horas de la mañana teníamos siete pacientes. Hoy tenemos seis en el hospital regional y uno en la clínica San Pablo, que volvió a reingresar por una complicación”, explicó.

Sobre los casos más graves, indicó que ambos pacientes presentan traumatismo encefalocraneano severo y permanecen conectados a ventilación mecánica.

“Uno de ellos presentó un trauma abdominal cerrado y ha sido sometido a dos intervenciones quirúrgicas por perforaciones en el intestino y otros órganos del aparato digestivo”, añadió.

El funcionario indicó que la evolución de los pacientes aún es incierta. “No podemos dar un pronóstico aún. Su evolución es estacionaria. No puedo dar esperanzas ni tampoco decir que podrían fallecer. Su estado es muy grave y estamos a la espera de cómo responden al tratamiento”, precisó.

Discoteca asumirá su responsabilidad según Geresa

En comunicado de la Geresa, se informó que los representantes de la discoteca ya se presentaron para asumir sus responsabilidades con los heridos. “En una muestra de firmeza institucional, la Geresa logró que los representantes de la discoteca involucrada asuman su responsabilidad frente a los afectados”, señala parte del comunicado.

“Los dueños del establecimiento ya han tomado contacto con el área de Asistencia Social del Hospital Regional, a fin de otorgar un apoyo económico directo a los familiares que les permita la cobertura económica para medicamentos no incluidos en el SIS y asistencia en gastos adicionales generados por la emergencia”, añade. La entidad recordó que esto se logró tras constantes exhortaciones.

Municipalidad brinda apoyo a víctimas

Frente a esta situación, el alcalde provincial de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, informó que la municipalidad ha brindado apoyo económico a los familiares de los heridos, además de asesoría legal para que puedan iniciar las denuncias e indemnizaciones correspondientes.

“Hemos estado con los familiares de las víctimas. Necesitan apoyo económico y nosotros estamos colaborando en ello”, indicó.

El burgomaestre también señaló que se comunicó con el propietario del local para exigirle que asuma responsabilidades.

“He hablado con el propietario y le he pedido que se acerque de manera inmediata para colaborar con el tratamiento de las personas que están gravemente heridas”, manifestó.

Asimismo, anunció que se ha puesto a disposición de los afectados un abogado particular para asesorarlos gratuitamente en los procesos legales.

Congreso pide medidas contra el crimen organizado

En el ámbito político, el atentado también generó pronunciamientos desde el Congreso. El parlamentario por La Libertad, Diego Bazán Calderón, señaló que la población se encuentra “en el fuego cruzado entre organizaciones criminales”.

El congresista sostuvo que varios centros de entretenimiento en la ciudad estarían siendo utilizados como fachada por bandas delictivas.

“Muchos de los negocios hoy de Trujillo son fachada y los dueños reales son organizaciones criminales. Eso está pasando con centros de entretenimiento de toda la ciudad”, afirmó.

El legislador pidió una reorganización del sistema de justicia para enfrentar la creciente inseguridad. “Por más leyes duras que plantee el Congreso, esto no va a cambiar si el Ministerio Público no actúa. Se requiere una reorganización inmediata del Ministerio Público”, señaló.

Incluso advirtió que la situación que atraviesa la región podría considerarse como “terrorismo urbano”.

Es el tercer atentado en la discoteca en este año

Cabe señalar que el ataque con granada registrado el 7 de marzo es el tercer atentado contra la discoteca Dalí en lo que va del año.

El primer incidente ocurrió el 6 de febrero, cuando sujetos dejaron explosivos en el exterior del local, obligando a evacuar a los asistentes. Posteriormente, el 14 de febrero, se registró la detonación de una bomba lacrimógena en la pista de baile, generando momentos de pánico entre los asistentes.

PNP logró internar al alias “Ñato” o “Pato Verde” en el Centro Juvenil de Trujillo

En el marco de las investigaciones, agentes de la Divincri La Libertad lograron que el Segundo Juzgado de Familia de Trujillo dicte cuatro meses de internamiento preventivo contra un menor de 17 años, conocido con los alias “Ñato” o “Pato Verde”, presunto integrante de la organización criminal Los Pulpos.

La medida fue solicitada por la Fiscalía tras presentar elementos de convicción que vinculan al adolescente con delitos de extorsión agravada y organización criminal, en el marco de las investigaciones por el atentado contra la discoteca Dalí.

La investigación policial continúa para dar con los responsables materiales —una joven que colocó la granada— e intelectuales del hecho que ha dejado medio centenar de heridos y dos jóvenes que luchan por sus vidas.