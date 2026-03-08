HOYSuscripcion LR Focus

Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética
Sociedad

3 detenidos por atentado contra discoteca Dalí en Trujillo: adolescente sería el autor material

El ataque con explosivo dejó 47 heridos, 4 de ellos de gravedad. Según las investigaciones preliminares de la Policía, el móvil sería la extorsión al dueño del local.

Atentado ocurrió la madrugada del sábado 7 de marzo. Foto: composición LR.
Atentado ocurrió la madrugada del sábado 7 de marzo. Foto: composición LR.

La Policía detuvo a tres presuntos implicados en el atentado con explosivos contra la discoteca Dalí, hecho ocurrido la madrugada del sábado en el distrito de Víctor Larco, Trujillo . El ataque dejó 47 personas heridas según último reporte de EMED Geresa La Libertad, cuatro de ellas de gravedad.

De los intervenidos al momento se conocen sus alias: ‘Nico’ (18), ‘Ñaja’ (18) y ‘Pato Verde’ (17). De acuerdo con la confesión de un detenido, el adolescente de 17 años sería el presunto autor material de la detonación.

Grupo Amor Rebelde lamenta ataque en discoteca de Trujillo que dejó 34 heridos: "Nos unimos en oración"

lr.pe

Sospechoso de atentado a discoteca Dalí realizó confesión

Durante el interrogatorio, uno de los intervenidos relató que el menor habría recibido la propuesta de colocar el explosivo en el establecimiento a cambio de dinero.

“Él me dijo hay mil soles, si tú agarras y le pones una granada, una vela. Eso me dijo. Pero yo le dije: ‘No, a mí no me pasa nada con eso’”, declaró ante los agentes un implicado. Añadió que la propuesta ocurrió alrededor de las siete de la noche del día previo al atentado.

Extorsión sería el móvil del atentado

Las primeras investigaciones apuntan a que el móvil sería un caso de extorsión contra el propietario de la discoteca, a quien los delincuentes exigirían S/200.000 para no asesinarlo.

Las autoridades continúan con las diligencias para determinar el grado de participación de cada detenido y confirmar el vínculo con la red de extorsionadores. No se descartan nuevas capturas en las próximas horas.

