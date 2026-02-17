MEF permitirá intervención en obras con problemas para evitar paralizaciones

En un contexto donde existen más de 60.000 obras abandonadas según el Banco Mundial, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó la Directiva N.º 0001-2026-EF/54.01, que permitirá a entidades del Estado asumir el control del manejo de los recursos de obras a fin de evitar la paralización de estos proyectos.

Las disposiciones de la "Directiva de intervención económica de la ejecución de la obra bajo los sistemas de entrega de solo construcción y diseño y construcción” establecen que la intervención económica de la obra es una medida que la entidad contratante puede adoptar, ya sea de oficio o a solicitud de parte, cuando existan razones técnicas o económicas que afecten la correcta ejecución del proyecto, permitiendo así asegurar la culminación de los trabajos paralizados, y mejorar la eficiencia del gasto público.

Medida busca evitar arbitrajes o resolución de contratos

Esta intervención permitirá a entidades contratantes que forman parte del Estado, como por ejemplo gobiernos regionales y municipalidades, asumir el control del manejo de los recursos del proyecto con el fin de garantizar la continuidad de los trabajos. De esta manera, busca evitar escenarios como la paralización de obras, la resolución de los contratos o el inicio de arbritajes. Según la norma, la aplicación de esta medida deberá sustentarse en razones de orden técnico y económico, y estará orientada a asegurar la culminación de obras en ejecución.

Además, establece que la aplicación de esta medida debe realizarse siguiendo las disposiciones emitidas por la Dirección General de Abastecimiento a través de la Directiva correspondiente, la cual regula de manera detallada cómo debe llevarse a cabo dicho procedimiento.

Obras abandonadas desde el 2012

Desde 2012 al cierre de 2023, un total de 62.013 obras, equivalentes a alrededor de 45% de los 132.000 proyectos de inversión pública, perrmanece paralizado, según advierte un análisis del Banco Mundial. Se trata de construcciones con una ejecución financiera menor al 90% y que no registraron desembolsos durante al menos 18 meses (un año y medio). En un extremo más crítico, 2.850 proyectos permanecían estancados, al registrar avances mínimos.

Este volumen de obras paralizadas ha retrasado la provisión de infraestructura clave en sectores como transporte, saneamiento, educación y salud, además de generar sobrecostos y deteriorar la confianza en la gestión pública.

Según explicó Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), el problema responde a la falta de articulación entre la planificación, el presupuesto y la ejecución.