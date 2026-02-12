Elecciones 2026: así será el orden de los partidos políticos en la cédula de votación el 12 de abril

Este jueves la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) llevó a cabo el sorteo público para definir la ubicación de los 38 partidos políticos en la cédula de votación en las elecciones generales del 12 de abril. Por resultado de la extracción de bolillas, la alianza electoral Venceremos obtuvo el número 1, lo que la coloca en la primera casilla de la papeleta que recibirán millones de ciudadanos.

Elecciones 2026: este es el orden de la cédula de sufragio