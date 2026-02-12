HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén
Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén     Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén     Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén     
Política

Elecciones 2026: así será el orden de los partidos políticos en la cédula de votación el 12 de abril

Este jueves, la ONPE realizó el sorteo para definir el orden de los 38 partidos políticos en la cédula de votación para las elecciones generales del 12 de abril.

Elecciones 2026: Alianza Venceremos ocupa el primer lugar en la cédula de sufragio.
Elecciones 2026: Alianza Venceremos ocupa el primer lugar en la cédula de sufragio. | Composición LR | Composición LR

Este jueves la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) llevó a cabo el sorteo público para definir la ubicación de los 38 partidos políticos en la cédula de votación en las elecciones generales del 12 de abril. Por resultado de la extracción de bolillas, la alianza electoral Venceremos obtuvo el número 1, lo que la coloca en la primera casilla de la papeleta que recibirán millones de ciudadanos.

Únete a nuestro canal de política y economía

Elecciones 2026: este es el orden de la cédula de sufragio

  1. Alianza Electoral Venceremos
  2. Partido Patriótico del Perú
  3. Partido Cívico Obras
  4. Frepap
  5. Partido Demócrata Verde
  6. Partido del Buen Gobierno
  7. Perú Acción
  8. PRIN
  9. Partido Progresemos
  10. Partido Sí Creo
  11. Partido País Para Todos
  12. Partido Frente de la Esperanza
  13. Partido Perú Libre
  14. Partido Ciudadanos por el Perú
  15. Primero La Gente
  16. Partido Juntos Por el Perú
  17. Partido Podemos Perú
  18. Partido Democrático Federal
  19. Partido Fe en el Perú
  20. Partido Integridad Democrática
  21. Partido Fuerza Popular
  22. Alianza Para el Progreso
  23. Partido Cooperación Popular
  24. Ahora Nación
  25. Libertad Popular
  26. Un Camino Diferente
  27. Avanza País
  28. Perú Moderno
  29. Partido Perú Primero
  30. Salvemos al Perú
  31. Partido Somos Perú
  32. APRA
  33. Partido Renovación Popular
  34. Partido Demócrata Unido Perú
  35. Partido Fuerza y Libertad
  36. Partido de los Trabajadores y Emprendedores
  37. Partido Unidad Nacional
  38. Partido Morado
Notas relacionadas
ONPE oficializa orden de los partidos en cédula de sufragio: Alianza Venceremos encabeza la lista

ONPE oficializa orden de los partidos en cédula de sufragio: Alianza Venceremos encabeza la lista

LEER MÁS
CPP se retira de las Elecciones 2026 tras quedar sin listas válidas y gastar cerca de S/1 millón en franja electoral

CPP se retira de las Elecciones 2026 tras quedar sin listas válidas y gastar cerca de S/1 millón en franja electoral

LEER MÁS
Milagros Jáuregui habría infringido la neutralidad al usar su perfil de congresista para su candidatura, según el JEE

Milagros Jáuregui habría infringido la neutralidad al usar su perfil de congresista para su candidatura, según el JEE

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
ONPE oficializa orden de los partidos en cédula de sufragio: Alianza Venceremos encabeza la lista

ONPE oficializa orden de los partidos en cédula de sufragio: Alianza Venceremos encabeza la lista

LEER MÁS
Andrea Vidal fue seguida horas antes de ser asesinada: ordenan detención de su exnovio y otros 4 involucrados

Andrea Vidal fue seguida horas antes de ser asesinada: ordenan detención de su exnovio y otros 4 involucrados

LEER MÁS
Congreso ya vocea nombres para reemplazar a José Jerí y presiona a Fernando Rospigliosi para pleno extraordinario

Congreso ya vocea nombres para reemplazar a José Jerí y presiona a Fernando Rospigliosi para pleno extraordinario

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

d'Uchis Sweets & Cakes

Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

PRECIO

S/ 79.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Darwin Espinoza: ordenan levantarle el secreto de comunicaciones por tráfico de influencias y cohecho

Atlético de Madrid vs Barcelona EN VIVO HOY por la semifinal de la Copa del Rey 2026 vía América TV

Milagros Jáuregui: Fiscalía realiza visita inopinada a albergue 'La Casa del Padre' para constatar situación de menores

Política

Darwin Espinoza: ordenan levantarle el secreto de comunicaciones por tráfico de influencias y cohecho

Milagros Jáuregui: Fiscalía realiza visita inopinada a albergue 'La Casa del Padre' para constatar situación de menores

ONPE oficializa orden de los partidos en cédula de sufragio: Alianza Venceremos encabeza la lista

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Darwin Espinoza: ordenan levantarle el secreto de comunicaciones por tráfico de influencias y cohecho

Milagros Jáuregui: Fiscalía realiza visita inopinada a albergue 'La Casa del Padre' para constatar situación de menores

ONPE oficializa orden de los partidos en cédula de sufragio: Alianza Venceremos encabeza la lista

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025