Elecciones 2026: así será el orden de los partidos políticos en la cédula de votación el 12 de abril
Este jueves, la ONPE realizó el sorteo para definir el orden de los 38 partidos políticos en la cédula de votación para las elecciones generales del 12 de abril.
Este jueves la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) llevó a cabo el sorteo público para definir la ubicación de los 38 partidos políticos en la cédula de votación en las elecciones generales del 12 de abril. Por resultado de la extracción de bolillas, la alianza electoral Venceremos obtuvo el número 1, lo que la coloca en la primera casilla de la papeleta que recibirán millones de ciudadanos.
Elecciones 2026: este es el orden de la cédula de sufragio
- Alianza Electoral Venceremos
- Partido Patriótico del Perú
- Partido Cívico Obras
- Frepap
- Partido Demócrata Verde
- Partido del Buen Gobierno
- Perú Acción
- PRIN
- Partido Progresemos
- Partido Sí Creo
- Partido País Para Todos
- Partido Frente de la Esperanza
- Partido Perú Libre
- Partido Ciudadanos por el Perú
- Primero La Gente
- Partido Juntos Por el Perú
- Partido Podemos Perú
- Partido Democrático Federal
- Partido Fe en el Perú
- Partido Integridad Democrática
- Partido Fuerza Popular
- Alianza Para el Progreso
- Partido Cooperación Popular
- Ahora Nación
- Libertad Popular
- Un Camino Diferente
- Avanza País
- Perú Moderno
- Partido Perú Primero
- Salvemos al Perú
- Partido Somos Perú
- APRA
- Partido Renovación Popular
- Partido Demócrata Unido Perú
- Partido Fuerza y Libertad
- Partido de los Trabajadores y Emprendedores
- Partido Unidad Nacional
- Partido Morado