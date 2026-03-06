Desborde de río Sarkihuato en VRAEM destruye más de 30 viviendas y deja ciudadanos atrapados

Emergencia en Ayacucho: desborde del río Sankirhuato causa inundaciones en Ayna San Francisco. Las intensas lluvias provocaron daños en al menos 30 viviendas y complicaron la movilidad. | composición LR

Emergencia en Ayacucho: desborde del río Sankirhuato causa inundaciones en Ayna San Francisco. Las intensas lluvias provocaron daños en al menos 30 viviendas y complicaron la movilidad. | composición LR

El desborde del río Sankirhuato generó una emergencia la madrugada de este viernes 6 de marzo en el distrito de Ayna San Francisco, provincia de La Mar, en la región Ayacucho, tras las intensas lluvias registradas en la zona del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

Según reportes preliminares, el fenómeno ocurrió alrededor de las 2.00 a. m., cuando una fuerte lluvia provocó la repentina crecida del caudal. El agua ingresó a varias viviendas ubicadas cerca de la ribera, causando inundaciones, acumulación de lodo y daños materiales.

TE RECOMENDAMOS TOMÁS GÁLVEZ SALVADO POR SUS "HERMANITOS" DEL CONGRESO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Balance de daños

Las primeras evaluaciones señalan que al menos 30 viviendas resultaron afectadas. Además, la fuerza de la corriente habría arrastrado un vehículo y dejó varias zonas completamente anegadas, mientras el lodo cubrió parte de las vías del distrito.

Vecinos difundieron en redes sociales videos que muestran calles inundadas y vehículos atrapados en medio del barro. En algunas imágenes también se observa que el agua alcanzó lugares céntricos de la localidad, incluida la plaza del barrio 4 de Octubre.

La situación se agravó debido a la activación de dos quebradas a causa de las precipitaciones, lo que incrementó el flujo de barro en distintos sectores del distrito.

Vecinos solicitan apoyo urgente para las familias damnificadas. Foto: difusión.

Familias lo perdieron todo

Hasta el momento y de manera oficial, no existe un balance de personas desaparecidas o víctimas, por lo que continúan las labores de evaluación de daños en las zonas más afectadas.

Sin embargo, medios locales reportan que brigadistas, policías, bomberos y personal del Ejército del Perú realizan rescates y evacuaciones de familias enteras, quienes quedaron atrapadas entre los escombros.

Mientras tanto, pobladores alertaron sobre la gravedad de la situación y pidieron apoyo para las familias damnificadas, varias de las cuales resultaron afectadas por el ingreso de agua a sus viviendas, lo que provocó pérdidas importantes.

Pobladores documentaron la situación en redes sociales. Foto: difusión.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.