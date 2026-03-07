Sporting Cristal denunciará a jugador de Sullana tras insulto racista contra Cristiano da Silva: "Esto no puede pasar en el país"
Gustavo Zevallos, director deportivo del club rimense, aseguró que buscarán una sanción drástica para Franco Coronel tras conocer el insulto que expresó contra el brasileño Cristiano da Silva.
- Cristiano Da Silva denuncia acto de racismo en partido de Sporting Cristal: esperó a jugador de Alianza Atlético para confrontarlo
- Sporting Cristal vs Olimpia por la Copa Libertadores sub-20: horario y canal del partido de la fecha 1
El final del partido entre Sporting Cristal y Alianza Atlético estuvo marcado por un polémico episodio. Luego de que el conjunto rimense anotara el tercer tanto, el brasileño Cristiano Da Silva denunció que fue víctima de un acto racista en pleno campo de juego. Lo acontecido generó una trifulca entre los jugadores de ambos equipos y el juez principal decidió activar el protocolo antiracista.
Gustavo Zevallos, director deportivo del club rimense, aseguró que van a denunciar al argentino Franco Coronel ante las autoridades competentes.
PUEDES VER: Jugadores de Sport Huancayo se pelearon por penal de último minuto: pateador falló y perdieron
Cristal denunciará a jugador de Alianza Atlético por racismo
El directivo del conjunto celeste aseguró que el mediocampista de Alianza Atlético llamó ‘macaco’ al brasileño Cristiano da Silva en pleno partido. En ese sentido, remarcó que van a solicitar una sanción drástica.
“El número 7 le dice ‘macaco’, lo agrede verbalmente. La verdad no entiendo cómo jugador extranjero, al que el país le brinda la posibilidad de trabajar, puede cometer un acto de racismo como este”, manifestó en diálogo con L1 Max.
“Vamos a pedir sanciones drásticas, siempre estamos pegados a las normas y esto no se puede permitir de ninguna manera. La FIFA y Conmebol son firmes y duros. Exigiremos una sanción ejemplar, esto no puede volver a pasar en el país. Vamos a trabajar hoy mismo para presentar la denuncia mañana”, agregó.
PUEDES VER: Alianza Lima - Melgar: día, hora y canal de TV para ver el partido del Torneo Apertura de la Liga 1
Cristiano da Silva confrontó a Franco Coronel
Durante la transmisión del partido se notó a Cristiano muy afectado por lo acontecido; incluso, los medios de comunicación indicaron que el jugador de Sporting Cristal estuvo llorando.
Apenas finalizó el compromiso, el brasileño se retiró del campo de juego para esperar a su presunto agresor. En las imágenes se observa un cruce de palabras cerca a la zona de los vestuarios.