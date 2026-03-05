HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Corte de La Libertad difunde beneficios de la transformación digital en el Poder Judicial

La Corte Superior de Justicia de La Libertad presentó una campaña para promover el uso del Expediente Judicial Electrónico y la Mesa de Partes Electrónica en trámites judiciales.

Esta transformación digital garantiza un servicio judicial eficiente y accesible las 24/7. Fuente: Difusión.
La Corte Superior de Justicia de La Libertad desarrolló una campaña de difusión para dar a conocer los beneficios del uso del Expediente Judicial Electrónico y la Mesa de Partes Electrónica en la tramitación de los procesos laborales, de familia, civiles y de violencia familiar, a los usuarios de justicia.

Esta actividad se llevó a cabo en las diferentes áreas de la sede judicial de Natasha Alta, donde se concentran los litigantes para conocer el estado de sus procesos. Durante su estancia en la institución, los servidores judiciales informaron sobre el uso de estas herramientas, las cuales permiten optimizar tiempos y ahorrar recursos, mediante de la presentación de documentos desde cualquier lugar y dispositivo.

Además, se mencionó que ambas tecnologías forman parte del proceso de transformación digital que impulsa el Poder Judicial para ofrecer un servicio ininterrumpido las 24 horas del día y los 7 días de la semana, con eficiencia, celeridad y confianza.  

Asimismo, al ser plataformas digitales, facilitan la presentación de demandas y escritos, la gestión del despacho, el acceso a la información de las partes procesales y el seguimiento de procesos en línea, contribuyendo a un mejor sistema de administración de justicia en todo el país.

La implementación del Expediente Judicial Electrónico y la Mesa de Partes Electrónica en las especialidades no penales de la Corte de La Libertad ha permitido que, durante el 2025, se agilicen 40 760 documentos judiciales de manera oportuna, garantizando una atención transparente y accesible para la ciudadanía liberteña.

Como se conoce, el Poder Judicial viene impulsando el desarrollo de diferentes herramientas tecnológicas que optimicen la labor judicial y fortalezcan el servicio de justicia que se brinda a los litigantes, priorizando no solo la celeridad en la atención, sino también la eficiencia y la calidad de las decisiones judiciales en las diferentes Cortes Superiores de Justicia.

