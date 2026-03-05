HOYSuscripcion LR Focus

Presidenta de la Corte busca fortalecer labor judicial en Santiago de Chuco y Huamachuco

En esta visita administrativa, entregó dos motocicletas para fortalecer la labor del área de Notificaciones.

Se coordinarán acciones para optimizar infraestructura y mobiliario judicial. Fuente: Difusión.
La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, en compañía de sus funcionarios, llegó hasta las sedes judiciales de Santiago de Chuco y Huamachuco, con la finalidad de conocer las necesidades de dichos órganos jurisdiccionales y gestionar acciones que permitan fortalecer la labor judicial en estas provincias.

Durante su visita administrativa, la titular Cecilia León sostuvo reuniones con los magistrados y el personal, quienes informaron sobre los requerimientos que necesitan ser atendido con prioridad para garantizar un servicio ininterrumpido a la población de la zona.

Tras conocer la realidad situacional, la doctora León Velásquez expresó que coordinará con las áreas pertinentes para mejorar no solo la infraestructura tecnológica sino también dotar con mobiliario y realizar refacciones en los ambientes, a fin de brindar las herramientas necesarias y reforzar la seguridad en las dependencias judiciales a favor de los usuarios, los magistrados y el personal.

Asimismo, los instó a trabajar con transparencia, empatía y celeridad, priorizando la atención oportuna de los procesos de los litigantes que esperan respuestas rápidas de la justicia para restablecer sus derechos. 

Además, la máxima autoridad judicial de la región exhortó al personal que actualicen los hitos estadísticos para identificar la verdadera carga procesal existente en cada juzgado, información que ayudará a elevar los informes al Poder Judicial, para solicitar la creación o asignación de recurso humano y juzgados que contribuyan a la descarga procesal en dichas provincias.

Si no conocemos la carga judicial real, no tendremos sustento para gestionar mejoras a nivel de personal y de órganos jurisdiccionales”, indicó la doctora León Velásquez.

Finalmente, realizó la entrega de las motos lineales con sus implementos de seguridad respectivos, unidades menores que contribuirán al fortalecimiento de la labor del área de Notificaciones, permitiendo un servicio más ágil, eficiente y cercano a los usuarios de Santiago de Chuco y Huamachuco.

Estos vehículos han sido gestionados por la Corte para ayudar a los notificadores en su labor diaria, los insto a utilizarlos de manera correcta para seguir garantizando un servicio más acorde a las exigencias de nuestras comunidades”, puntualizó la presidenta de la Corte.

Por su parte, el jefe de la Unidad de Administración y Finanzas, Kike Figueroa Auca, y el coordinador del área de Infraestructura, Ernesto Ríos Chávez, realizaron una inspección de los ambientes para iniciar con los trabajos de refacción y arreglos de reforzamiento de techos y ventanas, a fin de garantizar espacios adecuados para el personal y los magistrados en épocas de lluvia.

En esta visita, el jefe de Servicios Judiciales, Aldo Gutiérrez Fabián, desarrolló una capacitación al personal sobre el registro de hitos estadísticos, uso de los dashboards para la simplificación de la información jurisdiccional, la importancia del inventario electrónico automático, entre otros temas que contribuyen a la optimización del tiempo de atención de los procesos judiciales en la zona.

