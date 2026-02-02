HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

LAS 10 DEL DÍA con CÉSAR ROMERO | PROGRAMA del 02/02/26

Política

“Puno se respeta”: el mensaje que proyectaron drones en la celebración de la Virgen de la Candelaria

La frase “Puno se respeta” apareció en el cielo durante la festividad de la Virgen de la Candelaria y fue recibida con aplausos y emoción por los asistentes.

Emotivo mensaje fue proyectado en show de drones durante la Fiesta de la Candelaria.
Emotivo mensaje fue proyectado en show de drones durante la Fiesta de la Candelaria. | Foto: Max Nina | Foto: Max Nina

La celebración de la Virgen de la Candelaria 2026 tuvo un momento que trascendió lo festivo. Un show de drones se proyectó en el cielo con la frase "Puno se respeta", este mensaje provocó una ovación inmediata por parte del público.

Únete a nuestro canal de política y economía

Pero esta reacción no fue casual. Puno carga una memoria reciente atravesada por la violencia y la exclusión. Cabe recordar que en enero de 2023, Juliaca fue escenario de una de las jornadas más sangrientas de la represión durante el Gobierno de Dina Boluarte, con decenas de ciudadanos muertos tras operativos policiales y militares. A más de dos años de los hechos, las heridas siguen abiertas y la demanda de justicia continúa sin respuesta.

TE RECOMENDAMOS

LAS AVENTURAS DE JOSÉ JERÍ Y ROSPIGLIOSI CONTRA LA JUSTICIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: Alfonso López Chau: "No quiero ser un presidente secuestrado, amarrado por un Congreso que no deja hacer las cosas"

lr.pe

A ello se suma el trato político y mediático que la región ha recibido desde Lima. En 2025, la visita del comunicador Phillip Butters terminó en un rechazo masivo por parte de la población, que le lanzó huevos y objetos, lo que lo obligó a tener un fuerte resguardo policial y a que permaneciera oculto en una oficina ante la protesta ciudadana. Este momento demostró el profundo malestar frente a discursos que desde sectores políticos y mediáticos han estigmatizado a Puno.

En el mismo contexto, dirigentes y ciudadanos advirtieron que el entonces alcalde de Lima y hoy candidato presidencial Rafael López Aliaga sería recibido de manera similar si visitaba la región, como respuesta a declaraciones consideradas ofensivas y a prácticas de “terruqueo” dirigidas contra la población del sur. "Juliaca, Puno, responde a nivel nacional. Llamamos a los excompañeros dirigentes de todas las provincias a no recibir a este señor indeseable", aseguró un ciudadano.

Por eso, cuando los drones formaron la frase “Puno se respeta”, el mensaje fue leído como una afirmación de dignidad y memoria. No se trató solo de un espectáculo visual, sino de una declaración colectiva en una de las festividades más importantes del país, en el que la devoción religiosa a la vez dio una exigencia: el respeto para una región que no olvida a sus muertos ni acepta ser tratada como enemiga.

Notas relacionadas
Cuando se baila para la Virgen de la Candelaria

Cuando se baila para la Virgen de la Candelaria

LEER MÁS
Edith Ramos: “Somos una población que quiere ser escuchada y una manera de que se nos escuche es con la música; Uyariy es también música”

Edith Ramos: “Somos una población que quiere ser escuchada y una manera de que se nos escuche es con la música; Uyariy es también música”

LEER MÁS
Proyecto de expansión del gas natural incluiría a Puno y Madre de Dios: inversión superaría los S/780 millones, según el MINEM

Proyecto de expansión del gas natural incluiría a Puno y Madre de Dios: inversión superaría los S/780 millones, según el MINEM

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

LEER MÁS
"Retírese de la política": así respondió Mario Vizcarra a Keiko Fujimori por decir que tomará en cuenta las buenas ideas

"Retírese de la política": así respondió Mario Vizcarra a Keiko Fujimori por decir que tomará en cuenta las buenas ideas

LEER MÁS
Denuncian a empresario Zhihua Yang, cercano al presidente Jerí, por presunta minería ilegal en Cajamarca

Denuncian a empresario Zhihua Yang, cercano al presidente Jerí, por presunta minería ilegal en Cajamarca

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Examen en Brasil evidencia que 13.000 alumnos a punto de acabar Medicina no están listos para ejercer

Docentes peruanos del Sutep protestan por falta de pago de CTS 2026: "Ya nos hemos cansado de dialogar"

Segunda cabecilla del grupo armado Clan del Golfo fallece en Colombia tras naufragio en el río Esmeralda

Política

Ciro Castillo acude al Gore Callao para retomar su cargo tras anularse prisión preventiva, pero no lo dejan ingresar

Link ONPE para saber si soy miembro de mesa en Elecciones Generales 2026

Manuel Augusto Blacker Miller, excanciller de Alberto Fujimori, falleció a los 80 años

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ciro Castillo acude al Gore Callao para retomar su cargo tras anularse prisión preventiva, pero no lo dejan ingresar

Link ONPE para saber si soy miembro de mesa en Elecciones Generales 2026

Manuel Augusto Blacker Miller, excanciller de Alberto Fujimori, falleció a los 80 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025