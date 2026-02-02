Emotivo mensaje fue proyectado en show de drones durante la Fiesta de la Candelaria. | Foto: Max Nina | Foto: Max Nina

La celebración de la Virgen de la Candelaria 2026 tuvo un momento que trascendió lo festivo. Un show de drones se proyectó en el cielo con la frase "Puno se respeta", este mensaje provocó una ovación inmediata por parte del público.

Pero esta reacción no fue casual. Puno carga una memoria reciente atravesada por la violencia y la exclusión. Cabe recordar que en enero de 2023, Juliaca fue escenario de una de las jornadas más sangrientas de la represión durante el Gobierno de Dina Boluarte, con decenas de ciudadanos muertos tras operativos policiales y militares. A más de dos años de los hechos, las heridas siguen abiertas y la demanda de justicia continúa sin respuesta.

A ello se suma el trato político y mediático que la región ha recibido desde Lima. En 2025, la visita del comunicador Phillip Butters terminó en un rechazo masivo por parte de la población, que le lanzó huevos y objetos, lo que lo obligó a tener un fuerte resguardo policial y a que permaneciera oculto en una oficina ante la protesta ciudadana. Este momento demostró el profundo malestar frente a discursos que desde sectores políticos y mediáticos han estigmatizado a Puno.

En el mismo contexto, dirigentes y ciudadanos advirtieron que el entonces alcalde de Lima y hoy candidato presidencial Rafael López Aliaga sería recibido de manera similar si visitaba la región, como respuesta a declaraciones consideradas ofensivas y a prácticas de “terruqueo” dirigidas contra la población del sur. "Juliaca, Puno, responde a nivel nacional. Llamamos a los excompañeros dirigentes de todas las provincias a no recibir a este señor indeseable", aseguró un ciudadano.

Por eso, cuando los drones formaron la frase “Puno se respeta”, el mensaje fue leído como una afirmación de dignidad y memoria. No se trató solo de un espectáculo visual, sino de una declaración colectiva en una de las festividades más importantes del país, en el que la devoción religiosa a la vez dio una exigencia: el respeto para una región que no olvida a sus muertos ni acepta ser tratada como enemiga.