Durante una de las jornadas centrales de la tradicional Festividad de la Virgen de la Candelaria en Puno —una de las celebraciones más grandes del Perú y declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco—, un pequeño perro se volvió viral en redes sociales tras aparecer entre los asistentes y comenzar a bailar al ritmo de la música, lo que llamó la atención de quienes estaban alrededor por su espontaneidad y simpatía. El video enterneció a miles de personas que vieron al animal moverse con energía y actitud al compás de los sonidos festivos y se ganó aplausos y risas.

El curioso momento del baile canino que llamó la atención de los espectadores

Todo empezó cuando el animal se robó todas las miradas al aparecer vestido completamente de blanco y con pequeñas alas en la espalda, evocando la figura de un ángel, mientras se movía al compás del folclore tradicional puneño en plena celebración festiva, lo que desató ternura y sorpresa entre los asistentes.

Los usuarios de la plataforma destacaron que el animal, más que simplemente moverse, parecía disfrutar la música, lo que hizo que el momento se volviera aún más entrañable y fuera compartido con gran entusiasmo por miles de internautas de todo el mundo.

La reacción de los cibernautas al ver el tierno baile del perrito

El clip compartido en TikTok, que rápidamente circuló en redes, generó no solo vistas, sino múltiples comentarios que elogiaron la presencia del can en una fecha tan importante como la Festividad de la Virgen de la Candelaria.

Entre los mensajes más destacados están: “El ángel Gabriel bajó a un angelito de 4 patitas”, “Al descubierto, ellos son bellos angelitos en la tierra”, “Firulay, lo máximo”, “¡Qué belleza de criatura!”, “Se nota que lo disfruta”.