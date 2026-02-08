HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Sociedad

De parque abandonado a récord histórico: el zoológico de Pucallpa que duplicó sus visitas en un año

Con más de 270 mil visitantes el último año, el lugar vive una etapa de recuperación marcada por el rescate de fauna amazónica, la educación ambiental y su consolidación como uno de los principales atractivos turísticos de Ucayali.

Zoológico Parque Natural Pucallpa
Zoológico Parque Natural Pucallpa | Gobierno Regional de Ucayali.

Con información de Iván Brehaut.

Pucallpa, la “tierra colorada”, hierve entre el calor, el tráfico y el crecimiento urbano que ha ido desplazando el verde. En medio de ese bullicio, un pulmón de 28 hectáreas se resiste a desaparecer: el Parque Natural de Pucallpa, hoy convertido en uno de los espacios turísticos más visitados de la Amazonía.

TE RECOMENDAMOS

AMENAZAS DE MUERTE EN LA PCM Y DESVÍO MILLONARIO EN LA FRANJA ELECTORAL | ARDE TROYA CON OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Para muchos niños pucallpinos, la selva es una idea lejana, algo que se aprende en la escuela, pero no se vive. “Nunca han visto un animal salvaje; es como si la ciudad les hubiera quitado la magia”, reflexionó un visitante habitual. Al cruzar las puertas del parque, esa magia regresa: la sombra de los árboles, el canto de las aves, el alboroto de los monos, todo cobra vida.

Ubicado en el kilómetro 4 de la carretera Federico Basadre, a pocos minutos de la Plaza de Armas y del aeropuerto, el Parque Natural de Pucallpa se ha consolidado como una parada obligatoria para visitantes locales, nacionales y extranjeros. Foto: GORE Ucayali.

Ubicado en el kilómetro 4 de la carretera Federico Basadre, a pocos minutos de la Plaza de Armas y del aeropuerto, el Parque Natural de Pucallpa se ha consolidado como una parada obligatoria para visitantes locales, nacionales y extranjeros. Foto: GORE Ucayali.

Una nueva dirección

Desde el 2023, la administración del recinto está a cargo de Hugo del Águila, quien indicó que recibió un lugar deteriorado y con una gestión cuestionada. “Cuando ingresé, me sentí incómodo”, recordó. “Físicamente no se veía nada en campo”, añadió. Dos años después, el panorama es distinto: de 232 animales censados en 2022 se ha pasado a más de 650 ejemplares, todos amazónicos.

En sus instalaciones habitan una anaconda de ocho metros, un águila arpía, un mono choro de cola amarilla y especies que incluso han logrado reproducirse en cautiverio, como los lagartos blancos y negros, señal de una mejora en las condiciones de sanidad y alimentación. Además, alberga otorongos, taricayas, aves como guacamayos, loros, paujiles y pucacungas, entre otros ejemplares.

. Más que un atractivo turístico, es hoy un espacio de conservación, educación e identidad. Foto: GORE Ucayali.

. Más que un atractivo turístico, es hoy un espacio de conservación, educación e identidad. Foto: GORE Ucayali.

Aprender en la naturaleza

La transformación del parque no se limita a la fauna. A través del programa “Semillitas Verdes”, el Parque Natural de Pucallpa se ha convertido en un aula abierta de educación ambiental, donde cada domingo niños, jóvenes y adultos aprenden a valorar la biodiversidad amazónica y la flora medicinal.

“Queremos que valoren lo que tienen. Algunos nativos hoy en día ya no conocen a los animales porque en su bosque ya no existen”, señaló Del Águila. El recinto alberga, además, especies vegetales como ojé, copaíba y lianas de ayahuasca, plantas que para el citadino común son “monte”, pero que para el conocedor son una farmacia viva.

Durante el 2025, el zoológico registró <strong>270 809 visitantes</strong>, más del doble de los <strong>128 017 ingresos contabilizados en 2024</strong>. Foto: GORE Ucayali.

Durante el 2025, el zoológico registró 270 809 visitantes, más del doble de los 128 017 ingresos contabilizados en 2024. Foto: GORE Ucayali.

Autonomía del parque

En marzo de 2024, a solicitud del Gobierno Regional de Ucayali, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) autorizó la categorización del Parque Natural de Pucallpa como zoológico de categoría B.

Esta condición permitió ampliar el manejo de especies y fortalecer su proyección turística y educativa. Del Águila apunta ahora a convertir el parque en una Unidad Ejecutora.

La recuperación del Parque Natural de Pucallpa, hoy categorizado como zoológico de nivel B, se refleja en el fuerte aumento de visitantes, la incorporación de nuevas especies amazónicas y un renovado interés del turismo nacional y extranjero. Foto: GORE Ucayali.

La recuperación del Parque Natural de Pucallpa, hoy categorizado como zoológico de nivel B, se refleja en el fuerte aumento de visitantes, la incorporación de nuevas especies amazónicas y un renovado interés del turismo nacional y extranjero. Foto: GORE Ucayali.

Crecimiento del turismo

Los resultados del proceso de recuperación se reflejan en las cifras. Durante el 2025, el zoológico registró 270.809 visitantes, más del doble de los contabilizados en 2024. Del total, 127.610 correspondieron a adultos, 44.778 a niños menores de 12 años y 20.175 a turistas extranjeros, un crecimiento significativo frente a los apenas 3.501 visitantes internacionales del año previo.

El impacto también es económico. De recaudaciones mínimas en años anteriores, el parque alcanzó en 2025 cerca de un millón de soles en ingresos propios. Los recursos se destinan principalmente a la alimentación de los animales, el mantenimiento de los recintos y el pago del personal. A ello se suma el impulso que podría generar la realización de la Expo Amazónica, evento que este año tendrá como sede Pucallpa y que, se estima, atraerá a miles de personas adicionales.

Hugo Del Águila apunta ahora a convertir el parque en una Unidad Ejecutora, lo que le permitiría mayor autonomía para administrar recursos y agilizar la compra de alimentos y medicinas. Foto: GORE Ucayali.

Hugo Del Águila apunta ahora a convertir el parque en una Unidad Ejecutora, lo que le permitiría mayor autonomía para administrar recursos y agilizar la compra de alimentos y medicinas. Foto: GORE Ucayali.

Un futuro de libertad

Ubicado en el kilómetro 4 de la carretera Federico Basadre, a pocos minutos de la Plaza de Armas y del aeropuerto, el Parque Natural de Pucallpa se ha consolidado como una parada obligatoria para locales, nacionales y extranjeros.

Hoy, es mucho más que un destino turístico; es un espacio que busca la revalorización de lo ambiental y lo cultural. Es el lugar donde el niño que vive rodeado de cemento vuelve a reconocerse como hijo de la Amazonía.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Proyecto del Congreso busca cerrar zoológicos sin garantizar destino adecuado para los animales

Proyecto del Congreso busca cerrar zoológicos sin garantizar destino adecuado para los animales

LEER MÁS
¿Clausurarán el Parque de las Leyendas? Guido Bellido busca clausurar todos los zoológicos del Perú

¿Clausurarán el Parque de las Leyendas? Guido Bellido busca clausurar todos los zoológicos del Perú

LEER MÁS
Nueva sede del Parque de las Leyendas: ¿dónde se ubica y cuánto cuestan las entradas?

Nueva sede del Parque de las Leyendas: ¿dónde se ubica y cuánto cuestan las entradas?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Mujer rompe en llanto al revelar que espera desde hace 3 años por una operación en el hospital Negreiros de EsSalud: “Me sacan análisis para nada”

Mujer rompe en llanto al revelar que espera desde hace 3 años por una operación en el hospital Negreiros de EsSalud: “Me sacan análisis para nada”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Inquilina de La Molina se niega a dejar casa y exige US$15.000 a la dueña para retirarse: acumula deuda millonaria desde hace años

Inquilina de La Molina se niega a dejar casa y exige US$15.000 a la dueña para retirarse: acumula deuda millonaria desde hace años

LEER MÁS
Falso ingeniero estafó con más de S/440,000 y vendió la casa de su víctima en Tarapoto: registra orden de captura

Falso ingeniero estafó con más de S/440,000 y vendió la casa de su víctima en Tarapoto: registra orden de captura

LEER MÁS
Run Run, el zorro andino rescatado en Lima, tiene pareja y forma una familia con tres crías en Cajamarca

Run Run, el zorro andino rescatado en Lima, tiene pareja y forma una familia con tres crías en Cajamarca

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

De parque abandonado a récord histórico: el zoológico de Pucallpa que duplicó sus visitas en un año

Resultados Fase 1 COAR 2026: lista de ingresantes del Proceso Único de Admisión a los Colegios de Alto Rendimiento de Minedu

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Sociedad

Resultados Fase 1 COAR 2026: lista de ingresantes del Proceso Único de Admisión a los Colegios de Alto Rendimiento de Minedu

Temblor en Perú HOY, 8 de febrero: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Hernán Garrido Lecca: “Indecopi no gana plata por decomisar libros piratas, pero sí gana plata por poner multas por libros mal compaginados”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Seis menores al mes fueron asesinados por arma de fuego en 2025: homicidios fueron 44% más que el 2024

Escándalo de la franja electoral: ¿cuánto dinero recibió cada partido político para las Elecciones 2026?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025