De parque abandonado a récord histórico: el zoológico de Pucallpa que duplicó sus visitas en un año

Pucallpa, la “tierra colorada”, hierve entre el calor, el tráfico y el crecimiento urbano que ha ido desplazando el verde. En medio de ese bullicio, un pulmón de 28 hectáreas se resiste a desaparecer: el Parque Natural de Pucallpa, hoy convertido en uno de los espacios turísticos más visitados de la Amazonía.

Para muchos niños pucallpinos, la selva es una idea lejana, algo que se aprende en la escuela, pero no se vive. “Nunca han visto un animal salvaje; es como si la ciudad les hubiera quitado la magia”, reflexionó un visitante habitual. Al cruzar las puertas del parque, esa magia regresa: la sombra de los árboles, el canto de las aves, el alboroto de los monos, todo cobra vida.

Ubicado en el kilómetro 4 de la carretera Federico Basadre, a pocos minutos de la Plaza de Armas y del aeropuerto, el Parque Natural de Pucallpa se ha consolidado como una parada obligatoria para visitantes locales, nacionales y extranjeros. Foto: GORE Ucayali.

Una nueva dirección

Desde el 2023, la administración del recinto está a cargo de Hugo del Águila, quien indicó que recibió un lugar deteriorado y con una gestión cuestionada. “Cuando ingresé, me sentí incómodo”, recordó. “Físicamente no se veía nada en campo”, añadió. Dos años después, el panorama es distinto: de 232 animales censados en 2022 se ha pasado a más de 650 ejemplares, todos amazónicos.

En sus instalaciones habitan una anaconda de ocho metros, un águila arpía, un mono choro de cola amarilla y especies que incluso han logrado reproducirse en cautiverio, como los lagartos blancos y negros, señal de una mejora en las condiciones de sanidad y alimentación. Además, alberga otorongos, taricayas, aves como guacamayos, loros, paujiles y pucacungas, entre otros ejemplares.

. Más que un atractivo turístico, es hoy un espacio de conservación, educación e identidad. Foto: GORE Ucayali.

Aprender en la naturaleza

La transformación del parque no se limita a la fauna. A través del programa “Semillitas Verdes”, el Parque Natural de Pucallpa se ha convertido en un aula abierta de educación ambiental, donde cada domingo niños, jóvenes y adultos aprenden a valorar la biodiversidad amazónica y la flora medicinal.

“Queremos que valoren lo que tienen. Algunos nativos hoy en día ya no conocen a los animales porque en su bosque ya no existen”, señaló Del Águila. El recinto alberga, además, especies vegetales como ojé, copaíba y lianas de ayahuasca, plantas que para el citadino común son “monte”, pero que para el conocedor son una farmacia viva.

Durante el 2025, el zoológico registró 270 809 visitantes, más del doble de los 128 017 ingresos contabilizados en 2024. Foto: GORE Ucayali.

Autonomía del parque

En marzo de 2024, a solicitud del Gobierno Regional de Ucayali, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) autorizó la categorización del Parque Natural de Pucallpa como zoológico de categoría B.

Esta condición permitió ampliar el manejo de especies y fortalecer su proyección turística y educativa. Del Águila apunta ahora a convertir el parque en una Unidad Ejecutora.

La recuperación del Parque Natural de Pucallpa, hoy categorizado como zoológico de nivel B, se refleja en el fuerte aumento de visitantes, la incorporación de nuevas especies amazónicas y un renovado interés del turismo nacional y extranjero. Foto: GORE Ucayali.

Crecimiento del turismo

Los resultados del proceso de recuperación se reflejan en las cifras. Durante el 2025, el zoológico registró 270.809 visitantes, más del doble de los contabilizados en 2024. Del total, 127.610 correspondieron a adultos, 44.778 a niños menores de 12 años y 20.175 a turistas extranjeros, un crecimiento significativo frente a los apenas 3.501 visitantes internacionales del año previo.

El impacto también es económico. De recaudaciones mínimas en años anteriores, el parque alcanzó en 2025 cerca de un millón de soles en ingresos propios. Los recursos se destinan principalmente a la alimentación de los animales, el mantenimiento de los recintos y el pago del personal. A ello se suma el impulso que podría generar la realización de la Expo Amazónica, evento que este año tendrá como sede Pucallpa y que, se estima, atraerá a miles de personas adicionales.

Hugo Del Águila apunta ahora a convertir el parque en una Unidad Ejecutora, lo que le permitiría mayor autonomía para administrar recursos y agilizar la compra de alimentos y medicinas. Foto: GORE Ucayali.

Un futuro de libertad

Ubicado en el kilómetro 4 de la carretera Federico Basadre, a pocos minutos de la Plaza de Armas y del aeropuerto, el Parque Natural de Pucallpa se ha consolidado como una parada obligatoria para locales, nacionales y extranjeros.

Hoy, es mucho más que un destino turístico; es un espacio que busca la revalorización de lo ambiental y lo cultural. Es el lugar donde el niño que vive rodeado de cemento vuelve a reconocerse como hijo de la Amazonía.

