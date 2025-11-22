HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Congreso aprueba nueva escala salarial para la Sunarp: estos son los plazos para su implementación

El Pleno del Congreso aprobó por mayoría la nueva escala salarial para trabajadores de la Sunarp, tras más de una década de inacción en los salarios.

Se estima que Sunarp cuenta con recursos suficientes para implementar la mejora salarial
Se estima que Sunarp cuenta con recursos suficientes para implementar la mejora salarial | Foto: composición LR/Andina

El Pleno del Congreso aprobó este jueves, por amplia mayoría, la iniciativa que autoriza una nueva escala remunerativa para los trabajadores de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 728. El dictamen obtuvo 88 votos a favor, cero en contra y 4 abstenciones, y fue exonerado de segunda votación.

La propuesta se construyó sobre siete proyectos de ley y responde a un reclamo acumulado desde hace más de una década, pues la escala vigente no se actualiza desde el 2013. Según la exposición de motivos, la Sunarp cuenta con la capacidad financiera para implementar la mejora salarial para sus 2.072 trabajadores.

Nueva York cambia de rumbo económico con Zohran Mamdani | #EcoNow Con Eduardo Recoba

Por qué se aprobó una nueva escala salarial

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Soto Reyes (APP), sostuvo que la actualización permitirá una “retribución justa y sostenible”, considerando que la escala vigente lleva más de diez años sin cambios.

Soto recordó que, según el Portal de Transparencia Económica del MEF, en 2024 la Sunarp registró S/ 23 millones sin ejecutar. Además, para el 2025 dispone de un presupuesto de S/ 599 millones 673,165, del cual ha ejecutado solo el 72,5 %, por lo que se estima un saldo de entre S/ 30 y S/ 50 millones al cierre del año.

Desde la Comisión de Justicia, su presidente, Flavio Cruz Mamani (PL), afirmó que la falta de actualización salarial ha generado “brechas injustificadas” frente a otras entidades, dificultades para retener talento especializado y limitaciones para avanzar en la digitalización y mejora del servicio registral.

Qué busca la norma aprobada

El dispositivo legal señala que la finalidad de la medida es optimizar las condiciones laborales y fortalecer el sistema registral en todo el país, a fin de garantizar un servicio más oportuno, transparente, predecible y eficiente.

Según el dictamen, mejorar la escala remunerativa contribuirá a que la Sunarp cumpla con mayor eficacia su misión: inscribir y publicitar actos, contratos, derechos y titularidades, fortaleciendo la seguridad jurídica para la ciudadanía.

Qué pasos vienen ahora

El dictamen establece dos plazos obligatorios:

  • Primer plazo (30 días): el Ministerio de Economía y Finanzas deberá elaborar el estudio técnico que sustente la nueva escala remunerativa.
  • Segundo plazo (30 días adicionales): una vez entregado el estudio, el Ejecutivo tendrá un mes para aprobar la nueva escala mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas.

Con ello, el Congreso deja encaminado un proceso que podría cerrar en un máximo de 60 días, al término del cual el MEF definirá los montos que corresponderán a cada cargo dentro de la Sunarp.

