Abogados de familia de Lizeth Marzano solicitan nueve meses de prisión preventiva contra Adrián Villar

Los abogados Julio César Mendoza Herrera y Carlos Miguel Grados La Rosa solicitaron al Ministerio Público que se dicte nueve meses de prisión preventiva contra Adrián Villar Chirinos, investigado por su presunta responsabilidad en el accidente que dejó como víctima a Lizeth Katherine Marzano Noguera. El pedido fue presentado ante la Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro–Lince, Cuarto Despacho, a cargo del fiscal Henry Santiago Zavaleta Polo, bajo el expediente CF-14-2026.

La solicitud se sustenta en los presupuestos establecidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal, que regula la aplicación de la prisión preventiva cuando existen graves elementos de convicción sobre la presunta comisión de un delito cuya pena supera los cinco años de prisión. Según el documento presentado por los abogados, quienes representan a los agraviados, los elementos reunidos hasta el momento permiten estimar razonablemente la presunta responsabilidad penal de Villar Chirinos en los hechos investigados.

TE RECOMENDAMOS ¡RENUNCIA EN EL CASO MARZANO! Y LÓPEZ ALIAGA SE DESPLOMA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Solicitud de prisión preventiva contra Adrián Villar. Foto: Difusión

Abogados de familia de Lizeth Marzano advierten un peligro de fuga

La defensa de las víctimas advirtió un presunto riesgo de fuga como uno de los fundamentos centrales del requerimiento. De acuerdo con el escrito, Villar Chirinos no habría permanecido en el lugar del accidente ni se habría puesto a disposición de las autoridades tras lo ocurrido. Por el contrario, se señala que se retiró sin identificarse, pese a la gravedad de las consecuencias, lo que refuerza el pedido de imponer una medida restrictiva de libertad mientras continúan las diligencias fiscales.

Es importante recordar que la deportista peruana falleció el 18 de febrero de 2026 tras ser atropellada por un automóvil mientras realizaba ejercicio en la avenida Camino Real, en el distrito de San Isidro. Posteriormente, se confirmó que el vehículo era conducido por Adrián Alonso Villar Chirinos, de 21 años, y que el automóvil estaba registrado a nombre de la periodista Marisel Linares, lo que generó cuestionamientos e investigaciones sobre posibles responsabilidades y encubrimiento.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.