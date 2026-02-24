El delantero peruano Bassco Soyer se lució con dos asistencias en la victoria más reciente del Gil Vicente sub-23 por la Liga Revelacao de Portugal. Este martes, el exjugador de Alianza Lima participó de forma activa en el triunfo por 5-3 de su escuadra ante el Portimonense, por la jornada 7 de la denominada Fase de Perdedores de la ronda de clasificación del certamen.

El joven atacante de 19 años volvió a la convocatoria de su club tras cumplir su fecha de suspensión por la tarjeta roja recibida en el duelo previo. Con este encuentro, ya lleva 8 cotejos disputados en el año y se sigue afianzando en las categorías formativas del campeonato luso.

Números de Bassco Soyer

En lo que va de la presente temporada, Soyer registra 7 goles y 3 asistencias en 21 partidos con el conjunto de los Gallos, la mayoría de ellos como titular. En enero de este año había sido elegido mejor jugador del mes por su racha de cinco anotaciones en igual cantidad de compromisos.

Bassco Soyer llegó a Portugal a mediados del 2025. Foto: Gil Vicente

Próximo partido de Bassco Soyer con Gil Vicente sub-23

El siguiente juego de Bassco Soyer con el Gil Vicente será la visita a Leiria, el martes 3 de marzo, a partir de las 10.00 a. m. (hora peruana). El cuadro de nuestro compatriota lidera la tabla de posiciones de su zona con 19 puntos, uno más que el Rio Ave, aunque también con un duelo más que este equipo.