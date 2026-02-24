HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
Deportes

Bassco Soyer reapareció con todo en la Liga sub-23 de Portugal: brindó 2 asistencias tras cumplir su fecha de suspensión

El delantero peruano volvió a jugar con el Gil Vicente y su aporte resultó clave para la victoria por 5-3 sobre Portimonense. Con el triunfo, su equipo es líder de su zona.

Bassco Soyer dejó Alianza Lima por falta de continuidad. Foto: Gil Vicente
Bassco Soyer dejó Alianza Lima por falta de continuidad. Foto: Gil Vicente

El delantero peruano Bassco Soyer se lució con dos asistencias en la victoria más reciente del Gil Vicente sub-23 por la Liga Revelacao de Portugal. Este martes, el exjugador de Alianza Lima participó de forma activa en el triunfo por 5-3 de su escuadra ante el Portimonense, por la jornada 7 de la denominada Fase de Perdedores de la ronda de clasificación del certamen.

El joven atacante de 19 años volvió a la convocatoria de su club tras cumplir su fecha de suspensión por la tarjeta roja recibida en el duelo previo. Con este encuentro, ya lleva 8 cotejos disputados en el año y se sigue afianzando en las categorías formativas del campeonato luso.

PUEDES VER: DT de Alianza Lima tras no clasificar al Mundial de Vóley: 'Difícil competir con presupuestos de 5 millones de dólares'

lr.pe

Números de Bassco Soyer

En lo que va de la presente temporada, Soyer registra 7 goles y 3 asistencias en 21 partidos con el conjunto de los Gallos, la mayoría de ellos como titular. En enero de este año había sido elegido mejor jugador del mes por su racha de cinco anotaciones en igual cantidad de compromisos.

Bassco Soyer llegó a Portugal a mediados del 2025. Foto: Gil Vicente

Bassco Soyer llegó a Portugal a mediados del 2025. Foto: Gil Vicente

Próximo partido de Bassco Soyer con Gil Vicente sub-23

El siguiente juego de Bassco Soyer con el Gil Vicente será la visita a Leiria, el martes 3 de marzo, a partir de las 10.00 a. m. (hora peruana). El cuadro de nuestro compatriota lidera la tabla de posiciones de su zona con 19 puntos, uno más que el Rio Ave, aunque también con un duelo más que este equipo.

Notas relacionadas
Perú alista nuevos amistosos a mediados de año: la Bicolor sería 'sparring' de 2 selecciones mundialistas

Perú alista nuevos amistosos a mediados de año: la Bicolor sería 'sparring' de 2 selecciones mundialistas

LEER MÁS
Selección peruana ya tiene rival para su segundo partido de la gira por Europa: equipo de Mano Menezes enfrentará a Honduras

Selección peruana ya tiene rival para su segundo partido de la gira por Europa: equipo de Mano Menezes enfrentará a Honduras

LEER MÁS
Nolberto Solano asegura que terminó el ciclo de Paolo Guerrero y Christian Cueva en la selección peruana: "Por algo juega en Juan Pablo II"

Nolberto Solano asegura que terminó el ciclo de Paolo Guerrero y Christian Cueva en la selección peruana: "Por algo juega en Juan Pablo II"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Lionel Messi se arrepiente de no priorizar su educación: "Ahora estoy con celebridades y te sentís un ignorante"

Lionel Messi se arrepiente de no priorizar su educación: "Ahora estoy con celebridades y te sentís un ignorante"

LEER MÁS
Antonio Rizola y su dura opinión sobre Ysabella Sánchez en Sudamericano de Vóley: "El rendimiento no fue tan alto como esperaba"

Antonio Rizola y su dura opinión sobre Ysabella Sánchez en Sudamericano de Vóley: "El rendimiento no fue tan alto como esperaba"

LEER MÁS
Facundo Morando, DT de Alianza Lima, tras no clasificar al Mundial de Clubes: "Difícil competir con presupuestos de más de 5 millones de dólares"

Facundo Morando, DT de Alianza Lima, tras no clasificar al Mundial de Clubes: "Difícil competir con presupuestos de más de 5 millones de dólares"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Reniec habilita duplicado de DNI azul a electrónico desde casa: olvídate de las colas y conoce quiénes pueden hacerlo

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo estarían en una relación: esta es la diferencia de edad entre ambos

Minsa actualiza padrón del Serums 2026-I con 240 nuevos locales de salud

Deportes

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO por la fase 2 de la Copa Libertadores 2026?

Antonio Rizola y su dura opinión sobre Ysabella Sánchez en Sudamericano de Vóley: "El rendimiento no fue tan alto como esperaba"

Lionel Messi se arrepiente de no priorizar su educación: "Ahora estoy con celebridades y te sentís un ignorante"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Hernando de Soto EN VIVO: HOY José María Balcázar tomará juramento del nuevo gabinete

Congresista Diana Gonzáles habría infringido la neutralidad electoral durante una entrevista, alerta JEE

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025