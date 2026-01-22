HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Reniec confirma precio especial del DNI electrónico 3.0: solo este grupo paga menos en 2026

El trámite del DNI electrónico se realiza de forma presencial en oficinas de Reniec y temporalmente en puntos habilitados. Se requiere la presencia de un apoderado para los menores de edad.

Durante el año, Reniec aplica tarifas diferenciadas para el trámite del DNIe, que mantiene costos de 30 soles para adultos y 16 soles para menores.
Durante el año, Reniec aplica tarifas diferenciadas para el trámite del DNIe, que mantiene costos de 30 soles para adultos y 16 soles para menores. | Foto: Andina/Composición La República

Durante el 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) viene continuando con la implementación del Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe 3.0) como único formato de emisión en el país. Esta medida, iniciada en agosto de 2025, alcanza tanto a personas adultas como a menores de edad, manteniéndose vigente dentro de un proceso de masificación progresiva.

En ese contexto, Reniec ha ratificado la aplicación de tarifas diferenciadas para determinados grupos de ciudadanos, además de campañas específicas que permiten acceder al documento sin costo. El trámite del DNI electrónico se mantiene como un procedimiento presencial, realizándose en oficinas y puntos de atención habilitados a nivel nacional.

¿Quiénes acceden al precio especial del DNI electrónico en 2026 y en qué casos se aplica?

El precio promocional del DNI electrónico 3.0 continúa aplicándose durante el 2026 para quienes realicen el trámite por primera vez. En el caso de las personas mayores de 17 años, el costo establecido es de 30 soles, mientras que para menores de edad el monto asciende a 16 soles. Estas tarifas se mantienen equiparadas a las que anteriormente se cobraban por los DNI azul y amarillo.

Adicionalmente, Reniec viene desarrollando campañas de emisión gratuita dirigidas a poblaciones específicas. Entre los beneficiarios se encuentran niños y adolescentes, adultos mayores desde los 60 años, y personas con discapacidad. Estas jornadas se desarrollan principalmente durante los primeros meses del año, en coordinación con municipalidades y otras instituciones locales.

Es importante precisar que los DNI convencionales emitidos antes del cambio de formato conservan su validez hasta la fecha de caducidad impresa en el documento, sin que sea obligatorio realizar el cambio inmediato al DNI electrónico.

Cómo y dónde tramitar el DNI electrónico 3.0 de manera presencial

La obtención del DNI electrónico 3.0 se realiza únicamente de forma presencial. Para ello, los ciudadanos deben acudir a una oficina del Reniec o a los puntos de atención temporal habilitados durante campañas específicas. El trámite incluye la verificación de datos personales, registro biométrico y captura de imagen.

En el caso de menores de edad, el procedimiento debe efectuarse con la presencia del padre, madre o apoderado legal. Reniec ha dispuesto sedes en distintas regiones del país, incluyendo Lima y diversas provincias, manteniendo horarios de atención regulares durante la semana.

Los pagos pueden efectuarse previamente a través de los canales autorizados, considerándose válidos aquellos realizados antes del cambio oficial de formato, siempre que correspondan a la emisión del DNI por primera vez.

